Landesliga-Absteiger Lehndorf erwischt guten Saison-Start

Lehndorfs Max Meyerhof (rechts) schiebt in dieser Szene den Ball vorbei an Volkmarodes Julian Zabbarov.

Im Derby der Fußball-Bezirksliga behielt die Heimmannschaft die Oberhand. Der Lehndorfer TSV besiegte den SC Volkmarode mit 3:1 (1:1). Mann des Spiels war Lehndorfs zweifacher Torschütze Ilya-Paskal Krecker. Damit bleibt Lehndorf weiter ungeschlagen, die Rot-Weißen warten dagegen auf ihren ersten Sieg.

Pünktlich zum Spielbeginn öffneten sich die berühmten Schleusen, des goss in Strömen. Wem dies in die Hände spielte, war zunächst nicht zu klären, beide Teams bemühten sich um Grundordnung, doch die letzten Pässe versprangen oder wurden auf rutschigem Geläuf zu schnell. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, Volkmarode stand tief und wartete auf Kontergelegenheiten. Die erste ganz dicke Chance hatte Tobias Hartmann (33.) freistehend, er schoss aber am Volkmaroder Gehäuse vorbei.

Turbulenz kurz vor der Pause

Turbulent wurde es am Ende der ersten Hälfte. Einen Freistoß der Lehndorfer konnte SCV-Keeper Philipp Nabel nur ins Feld zurück abwehren, dort stand Krecker (43.) völlig frei und traf zum 1:0. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen, was sie sich vorgenommen hatten, und nach einem Konter glich Peer Wittmer (45.) aus.

Nach dem Wechsel änderte sich das Bild kaum. Lehndorf blieb am Drücker, hatte mehr vom Spiel und belohnte sich schließlich mit der 2:1-Führung (58.). Erneut war Krecker zur Stelle. Diesmal blieb die Reaktion der Rot-Weißen jedoch aus, ihre Aktionen waren zumeist recht durchsichtig und stellten die Lehndorfer Abwehr kaum vor Probleme. Im Gegenzug wurde es öfter brenzlich vor dem SCV-Gehäuse, und schließlich traf Finn Rohland (88.) zum 3:1-Endstand.

Ergebnis ist verdient

Beide Trainer fanden das Ergebnis verdient, zufrieden war natürlich nur Lehndorfs Kai van der Vorst: „Wir haben deutlich mehr Ballbesitz gehabt und uns mehr Chancen erspielt. Etwas ärgerlich war der Gegentreffer kurz vor der Pause, aber nach dem 2:1 hatten wir die Partie fest im Griff“, meinte er.

SCV-Coach Stefan Hauk sagte: „Ich weiß die Partie noch nicht so richtig einzuschätzen, aber nach dem 1:2 war das von unserer Seite einfach zu wenig. Das angedachte Umschaltspiel hat kaum funktioniert, und nach vorne fehlt es an Durchschlagskraft. Es ist die erwartet schwere Saison.“

Am Dienstag geht es für sein Team im Flutlichtpokal weiter – dann ist der BSC Acosta auf dem Sportgelände im Seikenkamp zu Gast.

Lehndorf: Limmer – Ernst (70. Rohland), Allerkamp, Jasper Schmidt, Chromik – Meyerhof, Woyde (80. Böttcher), Bank, Walenczyk – Krecker, Hartmann (79. Bunda).

Volkmarode: Nabel – Zabbarov, Probst, Stahlbock, Nöh – Methner (80. Niedermeyer), Leiser – Sgodzay (85. Braungardt), Schmuck (70. Amirpour) – Wittmer, Kleinschmidt.