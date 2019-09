Bienrode erkämpft Punkt in Melverode

In der Fußball-Kreisliga sagte der HSC Leu seine Partie gegen den VfL Leiferde bereits am vergangenen Freitag ab. Als Grund gaben die Heidberger fehlendes Personal an. TV Mascherode – FC Rautheim 2:7 (1:3). TV-Coach Sven Scholz zog ein ernüchterndes Fazit: „Fast jeder Schuss landete bei uns im...