Feuerwerk der Turnkunst: So können Sie dabei sein

Schon einmal war die „Faceoff x Crew“ beim Feuerwerk der Turnkunst dabei. Auch bei der Opus-Tournee im Januar sind die dänischen Akrobaten wieder am Start – und wollen auch in der Volkswagen Halle in Braunschweig das Publikum mit spektakulären Sprüngen begeistern. Und eine kleine Gruppe soll in ein...