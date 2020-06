Poikela wird Spielertrainer bei USC-Volleyballern

Antti Poikela (am Ball) verfügt über langjährige Erfahrung als Volleyballprofi.

Die Tinte ist trocken. Antti Poikela ist der neue Trainer der Zweitliga-Volleyballer des USC Braunschweig. Der Finne, der dem Kader bereits in der vergangenen Saison als Spieler angehörte, steigt nun zum Spielertrainer auf. Sein Vertrag gilt für die kommenden zwei Spielzeiten.

Der USC hatte sich nach dem abrupten Saisonende im April dazu entschieden, den Vertrag mit dem bisherigen Coach Markus Weber nicht zu verlängern. Man wolle einen neuen Impuls setzen, hieß es seinerzeit. Dass die akribische Suche nach einem Nachfolger nun im eigenen Kader endet, überrascht etwas, ist aber angesichts Poikelas Vita durchaus als Coup aufzufassen.

Der 31-Jährige sammelte als Profi Erfahrungen in Italien, Frankreich, Finnland, Tschechien, und Bulgarien. Vom deutschen Erstligisten TSV Giesen Grizzlys wechselte der technisch beschlagene Außenangreifer im Spätsommer 2019 nach Braunschweig in die zweite Liga. „Von Anfang an hat man gesehen, dass er uns weiterbringen kann. Er hat auch im Training sofort neue Akzente gesetzt. Seine große Erfahrung aus mehr als zehn Jahren Profitum hat den Ausschlag für die Beförderung gegeben“, erklärt der USC-Vorsitzende Volker Ernst, wenngleich er zugibt, dass Poikela eine durchwachsene erste Saison im Braunschweiger Trikot gespielt hatte. Dies sei damit zu erklären, dass er sich umstellen musste von einem Profialltag mit sieben Trainingseinheiten pro Woche auf das Pensum beim USC mit drei Trainingseinheiten und einem Spiel. Zudem habe es gedauert, bis sich der erfahrene Volleyballer in der Löwenstadt eingelebt hatte.

Poikela war von USC-Anfrage überrascht

Mittlerweile ist er angekommen – und will auch bleiben. „Da meine Freundin aus der Gegend kommt, bin ich froh, weiter in Braunschweig zu spielen. Am Ende ging alles ganz schnell. Volker Ernst fragte mich, ob ich Trainer werden möchte. Das hat mich erst überrascht, aber ich habe schon länger darüber nachgedacht, Trainer zu werden“, sagt Poikela. Er freut sich auf den guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern, die alle motiviert zu Werke gehen und „will jeden ein kleines Stückchen besser machen.“

Dass die Entscheidung auf den Mann mit der Rückennummer eins gefallen ist, hat dieser auch seinen Teamkameraden zu verdanken. „Einen spielenden Trainer kannst du nicht installieren, wenn die Mannschaft nicht dahinter steht. Ich habe mit den Führungsspielern darüber gesprochen“, sagt Ernst. Um eine mögliche Sprachbarriere macht er sich indes keine Sorgen. Die Mannschaft habe das Signal gegeben, die Herausforderung anzunehmen. Poikela büffle darüber hinaus seit längerer Zeit deutsch. Zudem stehen ihm weiterhin die Co-Trainer Michail Kontschewski und Michael Finnmann zur Verfügung.

USC-Präsident wünscht sich von Poikela klare Spielphilosophie

Grundsätzlich habe der 1,91-Meter-Mann jedoch freie Hand. Doch Ernst sagt: „Ich wünsche mir, dass Antti von Beginn an eine klare Spielphilosophie vorgibt und

darauf hinarbeitet.“ Mit der Berufung Poikelas zum Cheftrainer geht der USC einen ganz neuen Weg. Der Verein erhofft sich laut Ernst spannende Impulse vom neuen starken Mann beim Zweitliga-Team. Doch man ist sich auch bewusst, dass die Doppelrolle für den vormaligen Spieler eine Herausforderung ist. „Es wird sicherlich zulasten seiner Spielanteile gehen“, ist sich USC-Präsident Ernst sicher.

Es ist ein Indiz dafür, dass der Kader noch verstärkt wird. Drei interne Neuzugänge stehen bereits fest. „Und mit dem neuen Trainer ist eine gute Grundlage geschaffen, um mit Spielern zu sprechen“, sagt Ernst. Große Sprünge dürfe man aber nicht erwarten, obwohl der USC derzeit mit Angeboten überhäuft werde.

Wegen der Corona-Pandemie stehen viele Spieler vor einer unsicheren Zukunft. Vermittler und sogar die Spieler selbst kontaktieren die Vereine, um irgendwo unterzukommen. „Der Markt ist diffus. Wir haben noch nie so viele Anfragen bekommen. Aus ganz Europa melden sich Spieler, die alle vertragslos sind“, verrät Ernst.

Er rechnet damit, dass viele Vereine in den oberen Ligen ihre Kader ausdünnen werden. Das könnte für die Braunschweiger, die keinen Zeitdruck verspüren, auch eine Chance sein. „Wir hoffen natürlich, dass Antti seine Kontakte spielen lässt“, sagt Ernst. Doch darum soll es erst einmal nicht gehen. Zunächst freuen sich die USC-Volleyballer auf den Trainingsstart unter dem neuen Coach. Mitte Juli soll es losgehen. Das erste Ligaspiel ist für den 12. September angesetzt. Dann sollen erste Einflüsse Poikelas auf das USC-Spiel bereits sichtbar sein.

USC kompakt

Außenangreifer Maximilian Ströbl verlässt den USC bereits wieder. Der 23-Jährige, der im Sommer 2019 vom Erstligisten TSV Giesen Grizzlys zum Kader des Volleyball-Zweitligisten stieß, schließt sich dem Vernehmen nach dem Drittligisten Sportfreunde Aligse an.

Aus der zweiten Mannschaft des USC, die in der Regionalliga antritt, rücken drei Spieler in den Zweitliga-Kader auf. Pascal Grote, Mittelblocker Nils Oppel (Foto) und Zuspieler Julius von Henninges verstärken künftig das Team des neuen Trainers Antti Poikela. Darüber hinaus bleiben alle anderen Spieler an Bord.

Der USC tritt nach gegenwärtigem Stand in einer 13 Mannschaften starken Zweitliga-Staffel Nord an. Top-Team CV Mitteldeutschland hat überraschend sein Startrecht abgegeben. Neu in der Liga sind Aufsteiger Neustrelitz und das Volleyball-Internat Frankfurt, das zuletzt der Südstaffel zugeordnet war.

Das Beachvolleyball-Turnier des USC, das alljährlich auf dem Kohlmarkt in Braunschweigs Innenstadt stattgefunden hat, muss in diesem Sommer angesichts der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Regeln für Großveranstaltungen ausfallen.