Das sind die sieben Braunschweiger Fußball-Bezirksligisten

Am Wochenende geht es endlich auch für die Braunschweiger Fußball-Bezirksligisten wieder los mit dem Punktspielbetrieb. Seit der Corona-Unterbrechung und dem beschlossenen Abbruch der vergangenen Saison darf der Ball auch hier wieder rollen. Mit dabei sind Teams aus Volkmarode, Kralenriede, Lehndorf, Hondelage, Wenden sowie von den Freien Turnern und vom BSC Acosta.

Allerdings wird einiges anders werden als sonst üblich. Wie die Landesligen werden auch die Bezirksligen in jeweils zwei Halbstaffeln unterteilt. Je neun Teams spielen in Hin- und Rückspielen die Staffelsieger aus, die am Ende wiederum in einem Relegationsspiel den Aufsteiger in die Landesliga ermitteln sollen. Darüber hinaus müssen die beiden Tabellenletzten den Gang in die Kreisliga antreten.

Das bedeutet für die Braunschweiger Teams: Sie haben in dieser Spielzeit ein abgespecktes Programm mit pro Klub nur 16 Ligapartien. Die Einteilung der Bezirksligen wurde anhand der Abschlusstabellen der abgelaufenen Saison vorgenommen – und nicht nach geografischen Kriterien. Das hat für die Braunschweiger Klubs zur Folge, dass einige reizvolle Derbys wegfallen, die im Normalfall zu den Höhepunkten der Serie gehört hätten. In Staffel A spielen der SV Kralenriede, der Lehndorfer TSV, BSC Acosta II und Rot-Weiß Volkmarode. Die Freien Turner II, der FC Wenden und der MTV Hondelage messen sich in Staffel B.

Aber auch so kommt es zu interessanten Stadtduellen, wenngleich diese nicht immer von vielen Besuchern verfolgt werden dürfen. Denn auch wenn die Zuschauerregelung mittlerweile zahlenmäßig großzügiger gefasst ist, gilt in Niedersachsen nach wie vor die Regel: Kommen mehr als 50 Zuschauer, müssen diese Sitzplätze einnehmen. Zudem muss der Verein in diesem Fall die Kontaktdaten erfassen. Viele Vereinsverantwortliche hatten bereits erklärt, diesen Aufwand nicht betreiben zu können – zumal die Besucherzahlen auch bei attraktiveren Bezirksliga-Partien die 50-Personen-Marke in der Regel ohnehin nicht weit übersteigt.

Anders als im Profisport, wo Gästefans nicht erlaubt sind, dürfen die auswärtigen Mannschaften in der Bezirksliga den einen oder anderen Zuschauer zur Unterstützung mitbringen. „Wenn zum Beispiel in der Kreisklasse am Spieltag den Zuschauern Einlass gewährt wird, dann brauche ich als Heimverein nicht zu prüfen, ist das jetzt ein Fan meiner oder der gegnerischen Mannschaft. Gästefans sind somit erlaubt. Diese Lesart wurde uns vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport bestätigt“, erklärte hierzu Steffen Heyerhorst, Direktor des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV).

Rot-Weiß Volkmarode: Mit Leidenschaft überraschen

Nein, als Titelfavorit sehen sich die Rot-Weißen vom Seikenkamp nicht. Ein Grund ist nicht zuletzt der ungewöhnliche Corona-bedingte Modus der Bezirksliga-Staffeln in je zwei Gruppen. Volkmarode hat in der Staffel 2A starke Konkurrenz. Sven Scholze, neuer Trainer des RWV, sieht im FC Heeseberg einen Staffelfavoriten: „Die haben eine super Pokalrunde gespielt. Bei gerade 16 Partien und zwei Absteigern pro Staffel ist es wichtig, einen guten Start zu erwischen. Wer weiß, vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung.“

Scholze trainierte zuvor acht Spielzeiten lang den TV Mascherode. Die erste Überraschung gelang den Rot-Weißen im Bezirkspokal, Im letzten Spiel wurde Landesligist BSC Acosta 2:0 bezwungen – das bedeutete den Gruppensieg.

Davor lag eine Vorbereitung der besonderen Art. Schon frühzeitig hatte festgestanden, dass Stefan Hauk seinen Vertrag als Coach nicht verlängern würde. Dem Verein um Fußballabteilungsleiter Uwe Scholz gelang es aber zeitig, mit Scholze einen Nachfolger zu finden. Doch wie gestaltet man die Vorbereitung, das Kennenlernen von Mannschaft und Trainer unter den Coronabedingungen mit Trainingsverbot? Uwe Scholz hatte eine interessante Idee: Er traf sich mit jedem einzelnen der 26 Spieler zu einem Lauf rund um den Südsee in Begleitung von Sven Scholze, der jeweils auf dem Rad mitfuhr und die Gespräche begleitete. Also 26 Mal rund 10 Kilometer binnen acht Wochen – eine satte Leistung.

Bei der Kaderbildung setzt der SC Volkmarode weiter auf die Jugend. Beide Torleute, sowohl Finn Winter als auch Till Stengel, kommen von den eigenen Junioren, da sowohl Philipp Nabel als auch Sven Wittkop den Verein verlassen haben. Insgesamt hat der RWV elf Neuzugänge, davon sieben aus den eigenen Reihen. Einen trotz seiner erst 21 Jahre schon recht erfahrenen Akteur brachte Scholze aus Mascherode mit: Jonas Fiedler hat Junioren-Bundesligaerfahrung aus seinen Stationen Leipzig (Lok und RB) sowie Eintracht Braunschweig.

Auch im Umfeld ist viel passiert. „RWV – Leidenschaft, die verbindet“ heißt der neue Slogan der Rot-Weißen. Frisch gestrichen wurde das neue Vereinsheim. Es kann also losgehen. An der Leidenschaft, so scheint es, wird eine mögliche Überraschung nicht scheitern.

Zugänge: Till Stengel, Finn Winter, Leon Behring, Magnus Kramer, Moritz Wendekamp, Steven Kraekel, Paul Domdey (alle eigene Jugend), Branko Subotic, Jonas Fiedler (beide TV Mascherode), Erik Baltrusch (Reislingen-Neuhaus), Florian Gebhardt (Tuspo Petershütte).

Abgänge: Philipp Nabel (FSV Schöningen), Marvin Leiser (Arminia Vechelde), Ceyhun Acar, Sven Wittkop (beide Türk Gücü Helmstedt), Bastian Schmuck (eigene 2. Mannschaft).

SV Kralenriede: Slodczyk hat die Qual der Wahl

Kralenriedes Tim Herrmann (Mitte, in Rot) nimmt zusammen mit einem Mitspieler Vahdets Onur Ada im Pokalduell in die Zange. Foto: Peter Sierigk

Schnell punkten und mit dem Abstieg nichts zu tun haben – das ist das Ziel des SV Kralenriede. „Bei einem schlechten Start ist man schnell unten drin. Bei zwei Absteigern plus der Relegation für den Drittletzten wäre das ungünstig“, sagt Trainer Dennis Slodczyk, der in seine dritte Trainersaison in Kralenriede geht.

In seinem ersten Jahr kämpften die Rot-Weißen gegen den Abstieg, die coronabedingt abgebrochene letzte Spielzeit endete mit einem stabilen Mittelfeldplatz. „Was uns zu schaffen gemacht hat, waren bei unserem relativ kleinen Kader die zahlreichen Verletzten. Ich denke, dass wir für diese Spielzeit so aufgerüstet haben, dass Einsätze von mir als Spieler nicht mehr nötig sind“, sagt Slodczyk.

Noch wichtiger war für ihn, dass die Mannschaft taktisch flexibler agieren kann. „Wir haben in der Vorbereitung mehrere Systeme getestet. Das hat sich ausgezahlt.“ Auch wenn sich seine Schützlinge im Bezirkspokal nicht für die Endrunde qualifizieren konnten, lief die Gruppenphase gut. Zu Hause gelang sogar ein 2:1-Erfolg gegen Landesligist TSC Vahdet. Auch beim 0:2 im Hinspiel gegen die Grün-Weißen verkaufte sich der SVK bestens.

Von den Neuzugängen überzeugte bisher Nils Neugebauer im zentralen Mittelfeld. „Er hat mit seinen 19 Jahren ein gutes Auge und strahlt Torgefahr aus. Er ist ein echter Gewinn“, meint Slodczyk, der 13 neue Akteure im Kader hat. Lediglich Martin Wille hat den Verein verlassen. Das Stammpersonal wurde praktisch verdoppelt.

„Natürlich müssen sich Automatismen finden. Aber gemessen am Personalmangel der letzten beiden Spielzeiten sehe ich dieser Aufgabe gelassen entgegen“, erklärt der Coach – zumal die Akteure durchweg mit Begeisterung dabei seien. 20 Spieler beim Training – das sei eher Regel als Ausnahme.

Doch was sind die Ziele des SVK? „Wenn wir zwischen Rang 2 und 5 landen, ist das völlig in Ordnung. Und das ist auch möglich“, sagt der Trainer. Höhere Ziele in Sachen Landesliga hält er für vermessen. „Das hat nicht nur etwas mit dem Kader, sondern auch mit unserem Vereinsumfeld zu tun. Weite Fahrten nach Göttingen wären recht aufwendig.“ Favorit sind für ihn die Teams aus Volkmarode und vom FC Heeseberg.

Zugänge: Marco Schumann, Endrik Schletze, Nils Neugebauer, Sade Kaba, Lars Bonfert, Joos Ramke (alle eigene Jugend), Kai Müller (Wenden), Nima Aghai (Eintracht Braunschweig II), Marlon Oktay (Geitelde), Michael Dreschler (Dibbesdorf), Marc Zimmermann, Imo Zimmermann (beide FSV Adenbüttel Rethen), Tobias Scherfe (eigene 2. Mannschaft).

Abgänge: Martin Wille (Fortuna Lebenstedt).

Lehndorfer TSV: Der Umbruch als Aufstiegschance?

Zehnmal traf der Lehndorfer TSV in seinen fünf Bezirkspokal-Partien. Hier klatscht Ansgar Job (links) Sascha Tomuschat nach dessen Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich beim 1:5 gegen Hillerse ab. Foto: Darius Simka / regios24

Geht es nach Trainer Hendrik Boy, spielen seine Schützlinge in der am Wochenende beginnenden Saison wieder oben mit – und das trotz eines harten personellen Schnitts beim Lehndorfer TSV. Elf Neuzugängen, vornehmlich aus der eigenen und aus externen Jugendteams, stehen sieben Abgänge gegenüber. In der Defensive haben mit David Chromik (TSV Sickte), Kapitän Steven Allerkamp (TSV Wendezelle) und Felix Böttcher (TSV Wipshausen) drei Stammkräfte den Verein verlassen.

Auf den ersten Blick verlief die Vorbereitung, zu der auch der Bezirkspokal zählte, eher durchwachsen. Bis auf einen 4:0-Erfolg gegen Wendezelle gab es in den weiteren Partien gegen die Konkurrenten Hillerse, TSV Lamme und in der zweiten Partie gegen Wendezelle nichts zu holen. Dass die Vorbereitung daher ein Misserfolg gewesen sein soll, sieht Boy aber keinesfalls. „Grundsätzlich mussten die jungen Akteure getestet und in die Mannschaft eingebaut werden. Gerade mit einem Landesligisten wie dem TSV Hillerse ist das so eine Sache, denn da sind die Spieler taktisch geschult und nutzen ihre Chancen konsequent. Wir standen unter Dauerdruck“, meint der Trainer.

Für die Liga rechnet Boy dagegen eher mit robusten Gegnern, die sein Team spielerische Akzente werden setzen lassen und dafür eher physisch dagegen halten. „Das könnte für den einen oder anderen jungen Spieler ungewohnt werden“, ahnt der Coach, dem zuletzt einige wichtige Akteure fehlten. Länger ausfallen wird Neuzugang Marius Homann, der aus der Eintracht-Jugend gekommen ist und sich einen Bänderriss zugezogen hat. Besonders schwer hat es in der Vorbereitung Torben Woyde mit einem Kreuzbandriss erwischt. Wieder im Training sind dagegen Maxi Roth und Max Meyerhof. Ebenfalls nur einen Teil der Vorbereitung mitmachen konnte Stürmer Ilya-Pascal Kreker, auch er hat aber das Training mittlerweile wieder aufgenommen.

„Die Moral ist intakt, die Trainingsbeteiligung entsprechend gut. Ich denke, dass wir eine tolle Mischung aus jungen Akteuren gepaart mit erfahrenen Spielern zusammengestellt haben und im Kampf um den Aufstieg ein Wörtchen mitreden können. Platz drei ist möglich“, sagt Boy zuversichtlich. Er glaubt: „Die Chance aufzusteigen, ist angesichts der Konstellation in den Kleingruppen extrem gut. Als harte Konkurrenten um den Aufstieg sehe ich Heeseberg, Volkmarode und BSC Acosta II – aber niemand ist unschlagbar.“

Zugänge: Nils Nünemann, Leon Konradt, Aleks Stelzner (alle U19 Freie Turner), Maxi Roth (eigene

2. Mannschaft), Henri Behnke (eigene 3. Mannschaft), Marius Homann (U19 Eintracht Braunschweig), Nicolas Konradt (Arminia Vechelde), Bijan Rezai (SV Querum), Abdul Akdeniz (U19

SV Lengede), Meric Kilic und Niclas Herre (beide reaktiviert).

Abgänge: Steven Allerkamp (TSV Wendezelle), David Chromik, Finn Rohland, Michele Bunda (alle TSV Sickte), Felix Böttcher (TSV Wipshausen), Roman Wagner (Arminia Vechelde), Jonas Walenczyk (TSV Lamme).

MTV Hondelage: Schindzielorz will Offensivfußball spielen lassen

Hondelages Folay Koneah (rechts) zieht im Bezirkspokal-Spiel mit viel Tempo an Vincent Stoppel vom TSC Vahdet vorbei. Foto: Darius Simka / regios24

Keine Frage, es war ein Debakel: Mit 0:11 unterlag der MTV Hondelage am vergangenen Wochenende im Bezirkspokal dem Landesligisten Türkischer SC Vahdet. Angesichts von nur einer Spielklasse Unterschied ein unglaubliches Resultat. Doch MTV-Coach Rafael Schindzielorz hat die Blamage längst abgehakt. Und er ist zuversichtlich: Zwischen Platz 3 und 5 möchte er mit seinem Team in der jetzt beginnenden Saison landen.

Nach Platz 4 in der abgelaufenen Spielzeit ist das keine unrealistische Zielsetzung. Allerdings hatte die Mannschaft kurz vorm Trainingsstart im Sommer zunächst einen Paukenschlag zu verdauen: Der bisherige Trainer Sajmir Zaimi folgte dem Lockruf des SSV Kästorf und coacht fortan den ambitionierten Landesligisten. Nach fünf erfolgreichen Jahren in Hondelage soll sich Zaimi schwer mit der Entscheidung getan haben, ging aber doch.

Und so kam es, dass Rafael Schindzielorz in die Verantwortung rückte. Er war 2014 zum MTV gekommen. Bis 2018 war er als Spieler für den Klub aktiv, wurde dann Zaimis Assistent. „Mir war klar, dass ich irgendwann eine eigene Mannschaft würde übernehmen wollen“, erklärt Schindzielorz. Jetzt sei die Zeit gekommen.

Und so trainiert der 36-Jährige nun seine ehemaligen Mitspieler. „Ich habe ihnen klipp und klar gesagt, dass Respekt wichtig ist. Es wird nicht zu locker zugehen. Auf der anderen Seite sollen die Jungs auch mit Spaß bei der Sache sein“, erklärt der Coach seinen Führungsstil. Sportlich bevorzugt Schindzielorz die Offensivspielweise – weil es seiner grundsätzlichen Philosophie entspricht und der Kader es hergibt.

In diesem hat sich im Sommer kaum etwas verändert. Schindzielorz arbeitet demzufolge mit einem gewachsenen Team zusammen. „Es stimmt in der Mannschaft“, weiß der neue Trainer nicht erst seit gestern. Taktisch werde er vieles beibehalten und nur punktuelle Veränderungen vornehmen.

„Ich bin mir sicher, dass wir unsere Ziele erreichen können. Es müssen nur alle an einem Strang ziehen“, meint Schindzielorz, der an seiner ersten Trainerstation nichts weniger als Misserfolg gebrauchen kann. Bei der Arbeit mit dem 25-Mann-Kader assistiert ihm zumindest bis zum Winter Spieler Michel Broders, der sich nach einer Verletzung im Aufbautraining befindet.

Die Vorbereitung lief nicht schlecht für den MTV. „Wir hatten ein bisschen Verletzungspech, aber mit den Ergebnissen bin ich insgesamt zufrieden“, sagt Rafael Schindzielorz – das 0:11 natürlich ausgenommen. „Da hatten alle einen rabenschwarzen Tag erwischt.“

Zugang: Mirko Jürgens (Groß Lafferde).

Abgang: Patrick Kistner

(Ü32 Cremlingen)

FC Wenden: Mission Klassenerhalt mit Freundeskreis

Wenden-Coach Timo Welskop (vorne) ist optimistisch. Foto: Peter Sierigk

Elf Freunde müsst ihr sein – so lautet ein oft bemühtes Zitat von Sepp Herberger. Auf den FC Wenden traf der Spruch in den vergangenen Jahren immer zu, ließ sich sogar erweitern. Denn die gute Kameradschaft hielt den gesamten Kader von mehr als 20 Akteuren zusammen. Auch in die kommende Spielzeit startet der Klub aus dem Norden mit einer eingeschworenen Truppe – doch die Erkenntnis wächst, dass es wahrscheinlich mehr bedarf, um auf Dauer in der Klasse bestehen zu können.

Teammanager Torben Thran weiß, dass sich die Mannschaft in der jüngeren Vergangenheit im Wesentlichen durch persönliche Kontakte entwickelte. „Hier hat ein gewisser Freundeskreis zusammengefunden“, sagt er, meint aber auch: „Wir wollen hier nicht als geschlossene Gesellschaft wirken.“

Und so sind sich die Verantwortlichen um Thran im Klaren, dass sie die Suche nach potenziellen Neuzugängen künftig intensivieren wollen. Auch die geografische Lage im nördlichen Randbezirk Braunschweigs habe in der Vergangenheit eventuell Spieler abgeschreckt zu kommen, meint der Teammanager.

Dabei hat der FC jede Menge zu bieten. Das Vereinsleben ist rege, ein Biergarten lockt in der warmen Jahreszeit viele Gäste an. Die Anlage ist mit Kunstrasenplatz und Rasenfeldern gut ausgestattet. Doch sportlich lief es für die Bezirksliga-Mannschaft zuletzt nicht besonders. Letztlich blieb die Mannschaft mit zehn Punkten aus 17 Spielen als Schlusslicht nur aufgrund der Nichtabstiegsregelung in der Liga.

Seit September vergangenen Jahres coacht Timo Welskop die Mannschaft. Der frühere Co-Trainer des TSV Hillerse löste den glücklosen Timur Teke ab. „Es macht Spaß“, sagt der 37-Jährige, der den Kader jetzt fast nur mit Akteuren aus den eigenen Reihen aufstockte und in der Vorbereitung mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte. Ein weiteres Manko: Mit dem zuvor lange verletzten Jan Duffy hat er nur einen richtigen Torjäger im Team.

Die Vorbereitung beschreibt Welskop als sehr intensiv. „Aber jetzt hat die Mannschaft einen Fitnesszustand erreicht, der nötig ist“, sagt er und blickt dem Saisonauftakt in Vöhrum optimistisch entgegen. Einziges Ziel: Klassenerhalt.

Zugänge: Mateusz Rekus (Veltenhof), Ilker Gönülcan (Vahdet II), Jan Bittner, Fabian Eickhoff, Lukas Matthies (alle

eigene 2. Mannschaft), Jeremy Marschner, Silas Salostowitz, Nick Wilde, Marvin Wirgau (alle eigene U19).

Abgänge: Eugen Schäfer, Martin Postrach, Markus Moser (alle privat verzogen), Kai Müller (Kralenriede).

Freie Turner II: Alle sind konditionell gut in Schuss

Turners Sascha Schmidt (rechts) schirmt den Ball im Bezirkspokal gegen Robin Conrad vom BSC Acosta II ab. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Alexander Zajelski nutzte die Tage vor dem Saisonstart noch einmal, um beim Urlaub in Österreich zu entspannen und Kraft zu tanken. „Das hätte ich früher nie gemacht“, sagt der Trainer der Freien Turner II. Aber jetzt hat Zajelski großes Vertrauen – in seine Spieler, die sich gewissenhaft auf den Ligastart vorbereiten und seinen Co-Trainer Simon Höppner, der für den Chefcoach zu einem wichtigen Partner geworden ist.

„Simon und ich arbeiten hervorragend zusammen. Die Mannschaft profitiert davon, dass wir sehr unterschiedliche Typen sind“, sagt der 34-Jährige. Er selbst sei im Training Freund von Spielformen, sein Assistent bevorzuge Detailübungen. Er selbst sei charakterlich der emotionale Anpeitscher, Höppner hingegen der ruhige Analyst. Beides ergänze sich sehr gut.

Zajelski kam 2018 vom TSV Sierße/Wahle zu den Turnern. Die Corona-Pause im Frühjahr habe sein jetziges Team zusammenrücken lassen, meint er. Danach sei die Freude am Fußball spürbar groß gewesen. Ob die Mannschaft die Klasse wohl auf sportlichem Wege gehalten hätte? Zajelski meint: „Es wäre ein Kampf bis zum Schluss geworden.“

In der Vorbereitung machte das Trainerteam einiges anders als sonst. „Wir haben keine Kondition gebolzt, viel gespielt. Trotzdem stehen wir konditionell besser da als sonst“, sagt Zajelski. Unter den Neuzugängen befindet sich mit Brice David Nkamwa ein Spieler, der völlig unerwartet zum Kader stieß. „Er stand auf der Anlage und wollte mitmachen. Er hat sich als Glücksfall erwiesen“, sagt Zajelski.

Mindestens zwei Konkurrenten möchte die Turner-Reserve in der Tabelle hinter sich lassen. Profitieren soll das Team auch von eigenen Talenten. Gleich sieben U19-Spieler hat Kosta Rodrigues in den Kader der Oberliga-Mannschaft aufgenommen – klar, dass der eine oder andere auch in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln wird. „Wer bei uns Leistung zeigt, bekommt oben seine Chance“, verspricht Zajelski, der in engem Austausch mit Rodrigues steht.

Dass ihm im Angriff ein echter Knipser fehlt, der für 20 bis 30 Saisontore gut ist, kann er gut verschmerzen. „Das verteilt sich bei uns ganz gut auf mehrere Spieler“, meint Zajelski, der wie viele andere Wendezelle und Vechelde zu den Staffelfavoriten zählt.

Zugänge: Meik Feuerhahn (TSV Lamme II), Robin Werner (eigene 3. Mannschaft), Brice David Nkamwa (unbekannt).

Abgänge: Tim Laffert, Patrick Meurer (beide Fußballpause), Nicolas Veit (privat verzogen).

BSC Acosta II: Erfolgreich und fair

Adrian Bürger (links), hier im Pokal gegen Turner II, kehrte zum BSC Acosta zurück. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Gleich in der Vorbereitung erlebt die Fußball-Bezirksliga-Mannschaft des BSC Acosta die Höhen und Tiefen der Vorbereitung. Basis für den Aufstieg war eine souveräne Kreisliga-Meisterschaft. Doch die Schwarz-Weißen waren als Braunschweiger Kreismeister nicht nur eines der erfolgreichsten Teams 2020/21 in Niedersachsen, sondern auch das fairste mit gerade fünf gelben Karten. Dafür gibt es am nächsten Dienstag eine Einladung und Auszeichnung vom NFV in Barsinghausen, Hin- und Rückfahrt sowie Büffet inbegriffen.

„Die Jungs sollen das richtig genießen, bevor es mit den Punktspielen losgeht“, sagt Trainer Uwe Stucki. Die Testspiele verliefen nach anfänglichen Schwierigkeiten ebenfalls überzeugend, unter anderem wurden Fortuna Lebenstedt (8:1), Germania Wolfenbüttel (5:2) und Arminia Vechelde (4:1) bezwungen – alles lief prima, doch dann verletzte sich Torjäger Ole Schene im Hinspiel des Bezirkspokals bei Freie Turner II (3:4) schwer. Diagnose: Bänderriss im Fuß, was gleich zu Beginn mehrere Wochen Zwangspause bedeutet.

„Das ist natürlich bitter. Aber unser Kader ist groß genug, taktisch zu variieren“, hofft Stucki dennoch auf einen guten Auftakt. Qualifiziert hat man sich schon für das Endspiel um den Bezirkspokal der Zweitvertretungen gegen Eintracht II im Frühjahr. Dabei profitierte die Mannschaft davon, dass die Zweite der Freien Turner im 0:0 geendeten direkten Duell einen Akteur einsetzte, der im Oberligateam der Braun-Weißen „festgespielt“ war. So wurde die Partie mit 5:0 für den BSC Acosta gewertet.

Wichtig ist für Stucki, dass der Kader zusammengeblieben ist. „Wir haben keine Abgänge. Das zeigt, dass sich hier alle wohlfühlen.“ Zugänge kommen aus den Jugendteams. Außerdem ist Adrian Bürger, der ein Jahr berufsbedingt in Freiburg war, wieder zurück. „Wir haben natürlich im Konzept des Vereins die Rolle einer Ausbildungsmannschaft. Das könnte bedeuten, dass ein Akteur, der sich bei uns bewährt, auch für den Landesliga-Kader interessant ist“, meint der Trainer, der sein Team nicht im Abstiegskampf erwartet.

„Dazu haben wir zu viel Qualität. Natürlich kann man aber bei gerade 16 Punktspielen mit einer kleinen Negativserie schnell in Bedrängnis geraten.“

Zugänge: Paul Niebuhr, Gerrit Michel (beide eigene U19), Artur Gajiyev (eigene U19 II), Adrian Bürger (zurück aus Freiburg).

Abgänge: keine