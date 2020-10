Nur 18 Spiele stehen auf dem Programm. Dann teilen sich die Staffeln der Fußball-Oberliga in Aufstiegs- und Abstiegsrunde. Klar, dass jedes Team in Ersterer dabei sein will. Die Freien Turner brauchen dafür jedoch Siege. Aber die gab es bislang noch nicht. Auch die fünfte Partie endete beim 0:0 gegen SVG Göttingen ohne Dreier.

Als der Schiedsrichter den letzten Pfiff der Partie getätigt hatte, sank Maurice Franke enttäuscht zu Boden. Wieder war nur ein Punkt herausgesprungen, zum vierten Mal in dieser Saison. Wobei: Göttingen war immerhin als ungeschlagener Tabellenführer angereist. „Trotzdem hatten wir uns vorgenommen zu gewinnen“, meinte der 19-Jährige, der im Sommer von Eintracht Northeim zu den Turnern gewechselt war.

Franke bereichert die Turner

Dass Franke ein vielversprechendes Talent ist, zeigt allein seine fußballerische Ausbildung in der Jugend von Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg. Weil er derzeit im Rahmen seines dualen Studiums Gesundheitsmanagement in einem Fitnessstudio in Braunschweig arbeitet, bot sich der Wechsel zum Team von Trainer Kosta Rodrigues an. Und der zahlte sich schon jetzt für die Turner aus. Franke traf in der Vorbereitung. Und er erzielte sämtliche drei Ligatreffer der Braun-Weißen.

Auch gegen Göttingen kam der Angreifer mit seinem schnellen Antritt häufiger über die Außenbahn durch – doch wie bei allen anderen Abschlussversuchen fand der letzte Pass keinen Abnehmer. „Wir hätten schon in der ersten Hälfte 1:0 oder 2:0 führen müssen“, fand Franke. In den ersten 45 Minuten hatte neben ihm vor allem Damir Vrancic für Torgefahr gesorgt, der sich einige Male in die Offensive einschaltete.

„Die Jungs waren aggressiv und bissig“

Und auch nach der Pause waren Chancen für einen Treffer da. Niklas Neudorf scheiterte aus spitzem Winkel am Außenpfosten. Und vor allem Benedikt Chandra verzog nach rund einer Stunde freistehend von der Strafraumgrenze. Die Gäste deuteten ihre Gefährlichkeit nur hier und da an. Den Sieg verdient hätten sich eher die Gastgeber.

„Die Jungs waren aggressiv und bissig. Sie haben den Ton angegeben. Jeder hat gesehen, welche Qualität in unserem Team steckt“, sagte Rodrigues. Was gefehlt habe? Nur das Glück, fand der Trainer. Das soll nun endlich wiederkehren. Vielleicht schon am Mittwoch im Pokal in Goslar, auf jeden Fall aber nächsten Sonntag in Northeim. Für Maurice Franke wird die Partie gegen seine früheren Mannschaftskollegen eine besondere sein – und treffen will er dann umso lieber.

Freie Turner: Keul – Moslener

(77. Evers), Neumann, Kunze, Mastel – Bollonia, Vrancic, Kaupert – Chandra, Neudorf (63. Müller), Franke.