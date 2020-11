Eintrachts Basketballerinnen stecken in der Klemme

Was ist eine Spitzensport- beziehungsweise Profimannschaft? Dass die Antwort auf diese Frage gar nicht so leicht ist, haben diese Woche bundesweit viele Zweitligisten in den Ballsportarten und die für sie zuständigen Kommunen und Gesundheitsbehörden gemerkt. In Braunschweig beispielsweise hat ein von der Stadt aufgrund der Corona-Einschränkungen ausgesprochenes Trainingsverbot die Basketballerinnen von Eintracht Lionpride auf dem falschen Fuß erwischt.

Denn am Sonnabend soll das Team zum Punktspiel in Düsseldorf antreten. Unmöglich ohne Training. Aber die 2. DBBL sieht sich als Profiliga und somit trotz Shutdowns spielberechtigt an und hat beschlossen weiterzuspielen.

Ligarivalen dürfen trainieren

Seit Montag argumentiere man mit der Stadt und suche Wege, doch noch Sport treiben zu dürfen, berichtet Trainer Christian Steinwerth leicht niedergeschlagen. Eine Hängepartie offensichtlich, bei der sich die Kommune laut des Eintracht-Verantwortlichen auf die niedersächsische Corona-Verordnung und den eigenen Spielraum bei der Umsetzung berufe. „Uns wurde gesagt, das Infektionsgeschehen sei zu hoch“, berichtet er und blickt neidisch zu den niedersächsischen Ligarivalen: Rotenburg, Osnabrück, Göttingen und Hannover dürften trainieren.

Stadt kündigt Entscheidung für Donnerstag an

Aber vielleicht tut sich in Braunschweig auch noch etwas. Auf die Intervention der Basketballerinnen und Anfragen der anderen Zweitligisten hin ringt man bei der Stadt offensichtlich noch mit sich. Eine auf Nachfrage unserer Zeitung zunächst für Mittwoch angekündigte Stellungnahme wurde noch auf Donnerstag verschoben.

Vier Profis und fünf Kaderspielerinnen

Der Knackpunkt: Steinwerth sieht seine Mannschaft als eine aus Profi- beziehungsweise Kaderspielerinnen, die laut Landesverordnung trainieren und spielen dürften. Die drei Ausländerinnen Arianna Zampieri, Harriett Ottewill-Soulsby und Sydney Kopp sind Vertragsspielerinnen, Stefanie Grigoleit ist Sportsoldatin, also auch Profi, und gehört wie fünf andere jüngere Lionpride-Spielerinnen auch einem Bundeskader an.

Kein Stützpunkt in Niedersachsen

Doch der Teufel steckt im Verordnungs-Detail. Die Korbjägerinnen erfüllen viele Bedingungen für eine Trainingserlaubnis, aber eben nicht zu hundert Prozent. Zum Beispiel dürfen laut Papier – und so lief es in Abstimmung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund schon beim ersten Lockdown im Frühjahr – Kaderathleten an ihren jeweiligen Landes- und Bundesstützpunkten trainieren. „Aber im Frauenbasketball gibt es in Niedersachsen keinen Stützpunkt“, bedauert Steinwerth. „Bei uns müssen die Vereine die ganze Arbeit leisten.“

Knackpunkt Corona-Tests

Ein weiteres Problem: Für eine Sporterlaubnis sind regelmäßige Corona-Tests vorgeschrieben, die es bisher bei Eintracht nicht gab. Gestern Abend wurde bei einer Videokonferenz der 24 Frauen-Zweitligisten über Pflichttests debattiert, das Ergebnis ist noch nicht bekannt.

„Wir würden uns gerne testen lassen, auch wenn es rund 4500 Euro für die Saison kostet“, betont der Lionpride-Trainer. „Wir würden alles tun, was die Stadt möchte, um unseren Spielbetrieb aufrecht halten zu können.“

Eintracht will unbedingt spielen

So hofft der Coach, heute doch noch ein Okay zu bekommen. Er habe gestern nochmal mit seinen Spielerinnen gesprochen, die alle heiß darauf seien zu spielen. „Kriegen wir Donnerstag und Freitag eine Trainingszeit, würden wir in Düsseldorf antreten“, kündigt Steinwerth an. Wenn nicht, müsse man schweren Herzens absagen und hätte, neben den wegen Coronafällen bei den Gegnern verlegten Auftaktpartien, noch ein drittes Nachholspiel an der Backe.

Bleibt das Braunschweiger Sportverbot sogar den November über bestehen, sieht Steinwerth nicht nur den völligen Formverlust seiner Athletinnen als Gefahr, sondern auch eine nicht zu bewältigende Terminnot. „Dann müssten wir an Wochentagen spielen, und das ist mit unserem Kader, in dem Schülerinnen und Lehrerinnen stehen, kaum möglich.“ So eine richtige Profitruppe sind die Braunschweigerinnen eben doch nicht.