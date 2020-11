„Im Kinder- und Jugendsport sollte es so schnell wie möglich wieder Lockerungen geben“

Gerade hatte sich das Vereinsleben etwas erholt, und zumindest so ein bisschen Normalität stellte sich ein. Dann kam für den Sport Anfang November der zweite Lockdown wegen der Corona-Pandemie. Was das für die Sportvereine in Braunschweig bedeutet, wie man die Krise besser überwinden könnte als momentan und wie das Vereinsleben nach Corona aussehen wird, sind spannende Fragen. Otto Schlieckmann, der Vorsitzende des Stadtsportbundes Braunschweig, stand zu diesen Themen Rede und Antwort. Doch der 75-Jährige ist nicht nur Boss des Dachverbands in unserer Stadt, dem rund 62.000 Mitglieder angehören, sondern auch Vorsitzender des größten hiesigen Sportvereins, des MTV Braunschweig – und ist deshalb doppelt kompetent.

Wie geht es den Braunschweiger Vereinen? Sind alle gut durch die Krise bis hierhin gekommen?

Da müssen wir unterscheiden. Einmal, was die Zahl der Mitglieder angeht. Und zum anderen, was die finanzielle Seite angeht. Ich denke, die meisten Vereine sind im Frühjahr gut – auch mitgliedermäßig – durch die Krise gekommen. Da gab es vielleicht so fünf Prozent Minus sowohl bei den Mitgliederzahlen als auch bei den Einnahmen. Das wurde aber zumeist überkompensiert durch gesparte Ausgaben wie Übungsleiter, Mieten etc., also durchaus im grünen Bereich. Dann hatten wir Monate, wo es wieder lief. Nach den Sommerferien im September und Oktober waren sicherlich wieder Zuwächse da. Allerdings hat der Lockdown jetzt Anfang November die Vereine kalt erwischt.

Und mit welchen Folgen?

Da haben eine ganze Reihe Klubs, bei denen bis zum 15. November gekündigt werden muss, um zum Jahresende auszusteigen, doch eine Welle an Kündigungen erlebt. So müssen wir inzwischen davon ausgehen, dass eher zehn Prozent Mitglieder die Vereine verlassen haben. Genaues wissen wir aber erst nach der Erhebung im neuen Jahr. Das wird bei den meisten Vereinen erneut einhergehen mit entsprechenden Einsparungen, so dass man trotz erheblich gesunkener Mitgliedszahlen finanziell über die Runden kommt. Problematisch könnte es im neuen Jahr werden, wenn der Betrieb mit deutlich weniger Mitgliedern aber vollen Kosten wieder anläuft.

Gibt es da Unterschiede zwischen kleineren Vereinen und größeren oder zwischen städtisch angesiedelten Vereinen und solchen am Stadtrand in den Ortsteilen?

Sicherlich trifft es größere Vereine mit einer Grundstruktur im Gymnastik-, Fitness- und Gesundheitsbereich deutlich härter. Da ist die Bindung nicht so groß wie in kleineren, dörflich strukturierten Vereinen.

Ist in den Stadtvereinen oftmals nicht auch das Preis-Niveau höher?

Ja, das stimmt. Aber es ist auch die Bindung zum Verein in vielen Bereichen nicht so vorhanden. Und deshalb tritt man dort auch schneller aus.

Fitnessstudios sind in diesen Zeiten aber auch keine Alternative. Die sind ja wegen Corona geschlossen. Wo gehen die Leute dann hin?

Man muss sich fragen: Machen diese Menschen jetzt alleine Sport, machen sie gar nichts, kommen sie wieder zurück? Letzteres ist ja im Moment unsere Hoffnung.

Am 25. November hat es neue Bestimmungen gegeben, die bis kurz vor Weihnachten gelten sollen. Wie beurteilen Sie das Beschlossene?

Es hat leider nichts gegeben an Perspektive für Amateur- und Breitensportler. Wir brauchen einfach so einen Plan, den es im Frühjahr auch gegeben hatte. Da wurde schnell vom Land klar umrissen, was passieren muss, damit dieser und jener Sport wieder stattfinden kann. Wenn man so etwas in der Hand hat, können wir den Mitgliedern auch konkret mitteilen: Dann und dann geht es wieder los. Wenn wir solch eine Perspektive haben, bin ich sehr optimistisch, dass wir verlorene Mitglieder schnell wieder zurückholen.

Da sind ja unterschiedliche Sportarten auch sehr unterschiedlich betroffen, nicht zuletzt, wenn sie in der Halle oder im Freien ausgeübt werden. Da kann man doch nicht alles über einen Kamm scheren, oder?

Grundsätzlich unterstützen wir natürlich die Corona-Maßnahmen. Das ist völlig klar. Aber: Wenn ich an die Vereinsturnhalle des MTV denke. Da sind jeden Vormittag Schulklassen drin und dürfen dort Sport machen. Und das ist auch gut und richtig so. Doch die selben Kinder dürfen im Verein in der gleichen Halle nachmittags keinen Sport mehr machen, es sei denn es kommen zur gleichen Zeit nur ein Sportler und ein Trainer zusammen. Also so richtig nachvollziehbar ist das nicht. Wir wissen aus dem ganzen Braunschweiger Sport, dass es über die ganzen Monate kaum Infektionen gegeben hat. Und wenn doch, ist alles fein säuberlich im Verein dokumentiert, jeder Trainingstag, jede Adresse der teilnehmenden Personen, und alles ist problemlos nachvollziehbar. Also hier könnte und sollte man im Kinder- und Jugendbereich so schnell wie möglich wieder Lockerungen machen. Draußen eher als in den Hallen. Und das gilt auch für Erwachsene. Dort, wo ich die Regeln einhalten kann, etwa auf einem großen Platz mit Abstand, mit Nachverfolgung, ohne Duschen, ohne Umkleiden, warum soll dann dort der Sport nicht stattfinden können? Er hat eine unglaublich wichtige soziale Komponente. Und er dient der Gesundheit aller, stärkt das Immunsystem. Und damit hilft er im Kampf gegen Infektionen.

Nun ist aber auch gerade Herbst und bald kommt der Winter. Da ist natürlich die Hallensituation besonders wichtig. Gibt es denn auch Möglichkeiten, regelkonform und sinnvoll etwas in der Halle zu machen?

Vieles ist regelbar. Etwa, wenn man in einer großen Halle, wo man normalerweise 50 Leute beschäftigt hat, nun eben nur mit 20 Personen Sport macht. Dann habe ich so viel Abstand, den habe ich in der Braunschweiger Innenstadt nicht.

An welche Art Sport denken Sie speziell, was gut und problemlos möglich wäre?

Gesundheitssport, Gymnastik ginge ohne weiteres.

Da sind aber nicht so viele Kinder und Jugendliche dabei, oder?

Also beim Gesundheitssport nicht, nein. Klar ist: Wettkampfsport ist schwierig in diesen Zeiten. Und das ist bei vielen Kindern natürlich der Hauptsport. Sie könnten trainieren, aber mit Abstand. Punktspiele wird es, glaube ich, auch die nächsten zwei Monate nicht geben. Aber Konditionstraining, individuelles Techniktraining, das wäre alles möglich.

Wie will man denn Kindern klarmachen, gerade ganz jungen, dass sie im Training gewisse Abstände zu halten haben?

Zum einen wären ja jetzt die Gruppengrößen deutlich reduziert. Und so unvernünftig sind die Kleinen nicht. Die haben das durchaus drauf. Ich habe zwei Enkel im Alter von vier und sieben, die können das mit Disziplin und Wissen umsetzen, dass sie Abstand halten müssen. Das bekommen Kinder manchmal besser hin als Erwachsene.

Ein großes Problem beim Hallensport ist ja die Übertragung der Viren durch die Luft, Stichwort Aerosole. Und Turnhallen sind ja vom frühen Nachmittag bis späten Abend durchgehend ausgebucht.

Das muss man unbedingt regeln. Natürlich. Im MTV haben wir das Problem dadurch entschärft, dass wir zwischen den Kursen 15 Minuten Pause machen und intensiv durchlüften, deutlich länger als sonst üblich.

Verschiedene Vereine haben sich ja Gedanken gemacht und es auch umgesetzt, ihre Mitglieder per Video-Training zu erreichen. Kann das eine echte Alternative sein?

Das hilft den Vereinen, natürlich. Aber am Ende muss ich die Leute auch wieder zusammenführen.

Können sich auch kleine Vereine den technischen Aufwand leisten, Video-Trainings anzubieten?

Das muss man im Einzelfall sehen. Es gibt aber für die nötige Ausrüstung Zuschüsse, die nicht unerheblich sind.

Könnte der Stadtsportbund den Vereinen Hilfestellung geben, etwa technische Tipps zur Ausstattung und zur Umsetzung solcher Video-Trainings?

Wir würden weiterleiten an den Landessportbund. Da gibt es Hilfestellung.

Es ist ja nicht absehbar, wann sich die Corona-Situation deutlich verbessert. Wie lange können das die Vereine noch aushalten?

Also wenn wir bis jetzt von zehn Prozent Mitgliederverlust ausgehen, dann kann man das einmal machen, ohne die Strukturen verändern zu müssen. Aber wenn das nächste Jahr so ähnlich laufen sollte wie 2020, dann hätte ich große Bedenken, ob das alle Vereine überleben. Irgendwann haben die Übungsleiter keine Lust mehr, wenn sie nichts machen können. Und Kinder und Jugendliche gewöhnen sich daran, dass sie nicht mehr regelmäßig zum Sport gehen und nur noch vor dem Computer sitzen. Die muss man sich erst wieder zurückholen. Und wenn der Zeitraum der Unterbrechung zu groß ist, wird es immer schwerer, das zu schaffen.

Wie kann man da als Stadtsportbund, als übergeordnete Organisation, einwirken, den Vereinen helfen?

Der Landessportbund bietet eine sehr breite Palette an Hilfsangeboten, aber natürlich können die Vereine auch mit dem SSB über Möglichkeiten reden. Andererseits ist es aber gerade für größere Vereine enorm wichtig, dass die finanziellen Hilfsangebote vom Land, die es dieses Jahr gegeben hat, auch nächstes Jahr weiterlaufen. Und danach sieht es wohl aus. Ich denke da vor allem an die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Bei diesen Hilfen geht es nicht um Profisport, sondern um Hilfe für Amateur- und Breitensportvereine.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Dass sie sich ernsthaft Gedanken macht um den Breiten- und Amateursport. Der tauchte zuletzt bei den Veröffentlichungen der Bestimmungen gar nicht auf in den Verlautbarungen. Der Sport wird nicht explizit erwähnt, kommt da offenbar irgendwo unter Freizeit vor. Ich wünsche mir, dass man die soziale Komponente und den gesundheitlichen Aspekt des Sports anerkennt und dann gemeinsam anfängt zu überlegen mit den Sportbünden, was denn möglich ist unter Einhaltung aller Regeln.

Das klingt ja sehr moderat und vernünftig im Vergleich zu einigen hohen Sport-Verbandsführern, die sich für ihre Fachverbände sehr lautstark eingesetzt haben und gar ein Ende der Corona-Bestimmungen und -Einschränkungen gefordert haben.

Die Verlautbarungen unserer Sport-Oberen, gerade vom DOSB und anderen, stehen für mich viel zu sehr unter den Leistungssportgedanken. Doch das, was den Sport in Deutschland in der Masse ausmacht, die Breite, die Gesundheit, der Kinder- und Jugendsport, die soziale Komponente, das ist in allen Stellungnahmen überhaupt nicht vorgekommen.

Kann man denn als Vereinsvorsitzender irgendetwas Positives aus der Krise in den Normalzustand mitnehmen, den wir hoffentlich bald wieder haben werden?

Ja natürlich, Wir werden dabei bleiben, dass für alle Gruppen, wo es relativ flexibel zugeht, das Buchungsmodul im Internet weiter gibt. Dass ich mich einloggen muss, dass ich mich anmelden muss, dass Rot, Grün, Gelb mir dort anzeigt, ist die Stunde voll oder muss ich die nächste nehmen.

Was können Sie denn Familien raten, wenn der Sportverein dicht ist und zu Hause die Bewegung gegen null geht.

Also das eine, das immer geht, aber das muss man natürlich mögen, ist Laufen. Vielleicht auch mit einem Freund oder einer Freundin zusammen. Ist immer gut. Und natürlich Radfahren. Ein Rad hat eigentlich jeder. Und jede Stunde auf dem Rad hilft. Das kann man auch prima als Familie machen.

Privates Jogging scheint ja deshalb auch gerade wieder zu boomen. Denken Sie, von diesem Trend können im Umkehrschluss auch die Vereine profitieren?

Da bin ich ziemlich optimistisch. Denn wer sich gern bewegt, wird feststellen, dass das in der Gruppe noch ein bisschen mehr Spaß macht. Die, die jetzt in der Krise angefangen haben, werden später zu uns kommen. Da bin ich sicher.

Wie halten Sie sich fit?

Ich fahre täglich mindestens eine Stunde Rad. Ich mache alle Termine mit dem Rad. Es geht schneller, als wenn ich jedes Mal das Auto aus der Garage hole. Und es hält fit, ich bin an der frischen Luft. In diesem Jahr habe ich schon 6500 Kilometer auf dem Tacho. Und es tut mir richtig gut.