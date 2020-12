Die Saison ist zu Ende, bevor sie begonnen hat. Denn für die Zweitliga-Judoka des Braunschweiger BC wurde der für den 12. Dezember in Remscheid geplante letzte Kampftag, der coronabedingt nach den Ausfällen im Frühjahr und Frühherbst auch ihr erster gewesen wäre, vom Deutschen Judobund abgesagt.

Die Lage sei angesichts der rasanten Covid-19-Fallzahlen zu ungewiss, begründete der Verband seine Entscheidung. Außerdem konnten viele Mannschaften aufgrund von Verordnungen ihrer Bundesländer seit Anfang November nicht trainieren, was einem fairen Wettbewerb entgegengestanden hätte.

Selbst Training wurde abgesagt

Anders als in den zweiten Ligen anderer Sportarten, in denen Mannschaften völlig unterschiedliche Anzahl von Spielen beziehungsweise Kampftagen absolviert haben, hat 2020 in allen vier Staffeln der zweiten Judoliga nichts stattgefunden. Es mussten also keine Platzierungen, Auf- oder Abstiege am grünen Tisch festgelegt werden, all das gibt es in diesem Jahr einfach nicht.

Das Braunschweiger Team, zu dem Athleten aus der Löwenstadt, aber auch der weiteren Region gehören, wollten eigentlich im Herbst unbedingt noch ein Mannschaftstraining durchziehen, allein schon, um sich mal wieder zu treffen, mussten es dann aber kurzfristig absagen.

Badawi blieb EM-Start verwehrt

Auch BJC-Aushängeschild Fares Badawi hatte eine frustrierende Absage zu verdauen. Er hatte gehofft, als Starter des IJF-Flüchtlingsteams an der EM in Budapest teilnehmen zu können und sich dort weiter für einen Olympiastart empfehlen zu können. Doch der internationale Verband zog seine Mannschaft zurück. Wohl aus Kostengründen, vermutet man beim BJC. Denn unter den Corona-Rahmenbedingungen wäre eine Teilnahme in Ungarn durch die frühzeitige Anreise in eine Bubble und die vielen Tests sehr aufwendig geworden.

Nun hoffen die Kämpfer vom BJC, dass es 2021 wieder halbwegs normal weitergehen kann. Der erste Zweitliga-Kampftag ist für den 17. April angesetzt worden, sieben Klubs sind nach bisheriger Planung dann in der Nordstaffel am Start. Bislang habe es keine Absagen aus dem Kreis seiner Kämpfer gegeben, berichtet der Vorsitzende Honner Hornuß, bereitet sich aber trotzdem noch auf personelle Änderungen vor.

Alle Großveranstaltungen fielen aus

Insgesamt blicken Hornuß und seine Mitstreiter auf ein recht freudloses Jahr zurück. Die im Braunschweiger Dojo geplanten Großveranstaltungen, die Landestitelkämpfe für Männer und Frauen und das für Oktober terminierte Heiko-Hornuß-Erinnerungsturnier, wurden abgesagt. Der hohe Aufwand für ein Hygiene-Konzept auf der einen und zunächst fehlende Helfer und Anmeldungen auf der anderen Seite hätten dazu geführt, bedauert der Vereins-Chef. Auch andere größere Wettkämpfe, zu denen die besten Braunschweiger Judoka angereist wären, die deutsche Meisterschaft und die Gruppenmeisterschaft, fielen aus.

Zudem beklagt Hornuß die Vertragskündigung eines wichtigen Sponsors, der sich angesichts von Corona unter Druck sah, und lobt im Gegenzug die sehr gute Zusammenarbeit mit der Wach- und Schließgesellschaft. „Wie es sportlich weitergeht, müssen wir abwarten“, sagt der Vorsitzende im Blick auf die Finanzierung des Zweitligateams.