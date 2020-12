Auf Anhieb Eintrachts Anführerin

Sydney Kopp ist der Start in ihre Profikarriere in Braunschweig beeindruckend gut gelungen. Und das trotz erschwerter Bedingungen wegen der Pandemie – gemeint sind zum Beispiel ein verspäteter Saisonstart und Individualtraining statt Mannschaftstraining. Die Spielmacherin aus Chicago hat die Zweitliga-Basketballerinnen von Eintracht Lionpride in den ersten beiden Saisonspielen zu Siegen geführt, ist mit 22,5 Punkten im Schnitt deren Topwerferin, verteidigt stark und setzt ihre Mitspielerinnen gut in Szene.

„Schön, dass wir endlich spielen dürften. Ich war ein bisschen aufgeregt und nervös. Aber wir haben alle füreinander gekämpft und so die Spiele gewonnen“, sagt die 22-Jährige ganz bescheiden, die dem Spiel der Löwinnen statt ihrer fast ausschließlich auf Drei-Punkt-Würfe fixierten Vorgängerin Toshua Leavitt mehr Facetten verleiht. „Wir sind sehr zufrieden mit ihrem Auftreten und ihrer Persönlichkeit. Von allen Seiten gibt es nur Lob, auch von den Kontrahenten“, sagt Trainer Christian Steinwerth.

Kopp ist eine Frohnatur

Kopp sei eine Frohnatur, immer positiv. Im Team ist sie integriert, als wäre sie schon länger als ein paar Monate in der Löwenstadt. Am Samstag wurde in Opladen und Sonntag in Osnabrück mit ihr und Dank ihr gewonnen.

Mit der Verpflichtung der Amerikanerin war Steinwerth ein wenig ins Risiko gegangen. Denn Kopp spielte mit ihrer kleinen Universität De Pauw lediglich in der dritten College-Liga (NCAA 3). Von dort schaffen nur wenige Sportlerinnen den Sprung ins Profigeschäft. Kopp war im Team aus dem Bundesstaat Indiana allerdings die Starspielerin. Knapp 22 Punkte erzielte sie durchschnittlich in ihrem Abschlussjahr. Ihr Rekordspiel: 42 Punkte. „Da habe ich gefühlt jeden Wurf getroffen“, erinnert sie sich. Mehr als insgesamt 1733 Punkte konnte bislang keine Spielerin für die Tigers erzielen. Dass sie weiterhin eine Raubkatze, sprich nun eine Löwin, ist, gefällt ihr richtig gut.

Filmabende mit viel Basketball

Sich an der Oker einzuleben, erleichterte ihr auch ihre Mitbewohnerin Harriet Ottewill-Soulsby, die seit voriger Spielzeit dabei ist. „Wir machen Filmabende, schauen viel Basketball, und ich lese auch gerne Bücher“, verdeutlicht Kopp, dass ihr trotz der Kontaktbeschränkungen und nicht vorhandenen Ausgehmöglichkeiten alles andere als langweilig wird. Sie engagiert sich zusätzlich zu ihren eigenen Einheiten unentgeltlich auch für den Nachwuchs der Eintracht. Mit dem ein oder anderen Talent aus der U16 absolviert sie das momentan erlaubte Individualtraining.

Für den Weg nach Europa hat sich Sydney Kopp erst gegen Ende ihrer College-Zeit entschieden. „Erst war es mein Traum, ans College zu gehen, dann Schritt für Schritt das nächste Level zu erreichen und letztlich es im Profibasketball zu versuchen“, sagt sie rückblickend. Erst mit 14 Jahren wechselte sie vom Softball zum Basketball. „Ich mag das schnelle Spiel“, begründet sie. Ihr Trainingseifer habe sie im Basketball so weit gebracht. Alle anderen in ihrer Familie spielen weiterhin Base- oder Softball.

Professoren sind stolz auf die 22-Jährige

Ihre Eltern, Großeltern und Geschwister haben die Spiele der Blau-Gelben im Livestream verfolgt und sind ebenso stolz wie einige Professoren ihrer Universität, die ihren Weg verfolgen und ab und an Nachrichten senden. Kopp studierte Politikwissenschaft. Was sie später machen und wie lange sie professionell Basketball spielen möchte – darüber hat sich Sydney Kopp noch keine großen Gedanken gemacht.

Für sie zählt, was jetzt ist. Um so bitterer, dass die Partie am Samstag in Chemnitz wegen verschärfter Corona-Verordnungen in Sachsen gestern Nachmittag abgesagt wurde. Nächstes Wochenende besteht die nächste Chance auf das dritte Saisonspiel – Freitag in Göttingen und Sonntag in Düsseldorf.