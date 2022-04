MTV Braunschweig: Krause-Brüder retten Remis

Braunschweig. Die Drittliga-Handballer des MTV spielen zum Auftakt der Pokalrunde 29:29 in Oranienburg. Torwart Marek Stefanic fällt aus, ein neuer ist an Bord..

Die Drittliga-Handballer des MTV Braunschweig sind am Samstagabend nicht optimal, aber immerhin mit einem Punktgewinn in die Pokalrunde gestartet. In ihrer Dreiergruppe haben sie somit weiterhin alle Chancen, Gruppensieger zu werden und damit ein Ticket für den DHB-Pokal in der kommenden Spielzeit zu erkämpfen. 29:29 (15:11) lautet das Resultat beim Oranienburger HC.

Coach ist zufrieden mit Leistung des MTV Braunschweig

„Wir können zufrieden sein mit dem Punkt“, resümiert Trainer Volker Mudrow. Sein Team habe super gekämpft, nie aufgegeben und sei dementsprechend noch belohnt worden. Denn beim 27:29 drohte die Begegnung verloren zu gehen

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Krause-Brüder retteten die roten Löwen. Routiner Johannes stellte den Anschluss her. Und nach einer guten Deckung verbuchte Spielmacher Philipp in der 58. Minute einen Treffer, der auch den Endstand bedeutete.

Es war durchaus ein Sieg möglich. Die Braunschweiger kamen mit 3:1 gut in die Partie und schienen bis zum Seitenwechsel alles im Griff zu haben. Philipp Krause verwandelte einen Siebenmeter zum 12:10, Johannes Krause erhöhte zum 14:10. Und der wieder fitte Malte Dederding traf zum Halbzeitstand.

Führung der Braunschweiger ist nach der Halbzeit schnell weg

Doch die Gastgeber konterten und drehten den Rückstand in den ersten zehn Minuten nach der Halbzeitpause in ein 18:17 um. In der Folge konnte der MTV mehrfach ausgleichen, aber nicht mehr in Führung gehen.

Auch Lukas Friedhoff war wieder an Bord. Er sah jedoch bereits in der 23. Minute eine rote Karte. Dem Rückraumspieler gelang bis dato kein Treffer. Torwart Marek Stefanic war zwar mitgereist, konnte aber nicht mitwirken. Er hat sich einen Finger gebrochen. Dass der Tscheche, die Nummer eins im Kasten der Braunschweiger, in diesem Wettbewerb nochmal auflaufen kann, ist eher unwahrscheinlich.

Trainer Volker Mudrow holt kurzfristig neuen Schlussmann

„In einer Nacht- und Nebelaktion haben wir noch einen Torhüter verpflichtet“, verrät Mudrow. Aus Hildesheim wechselt der 18-jährige Schlussmann Niklas Mellmann mit einer Doppellizenz in die Löwenstadt. Er kam für einen Siebenmeter. David Suilmann spielte ansonsten durch. Er vereitelte in Hälfte eins drei Siebenmeter. Am 23. April geht es mit einem Heimspiel gegen Schwerin weiter.

MTV: Suilmann, Mellmann – Philipp Krause 7 (3/3 Siebenmeter), Radjenovic 6, Pieles 5, Johannes Krause 4, Kanning 3, Wolters 2, Giese 1, Dederding 1, Friedhoff, Mühlenbruch, Schmidt, Antonevitch.

Lesen Sie auch:

Braunschweiger Handballer starten Kampf um ein DHB-Pokalticket

Braunschweigs Löwen-Danceteam- „Andere wollten uns abwerben“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de