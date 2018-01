Turniertag bei der JSG Nord

Gifhorn Am morgigen Samstag steht in der Sporthalle der Adam-Riese-Schule in Gifhorn ein volles Fußball-Programm auf dem Plan: Von 9.30 Uhr an finden zwei Jugendturniere statt, bei denen im mittlerweile üblichen Futsal-Modus insgesamt 16 Teams gegeneinander antreten werden. ...