TuS gewinnt den ersten Akt

Die Englischen Wochen, sie haben begonnen: Am Donnerstagabend bezwang in der Fußball-Bezirksliga der TuS Neudorf-Platendorf daheim den SV Calberlah im ersten Akt eines Zweiteilers mit 3:1 (2:0). Die Fortsetzung folgt beim Wiedersehen am Sonntag (15 Uhr). Calberlah...