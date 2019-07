Sieben Neue in Platendorf – Titel trotzdem nicht das Ziel

Der TuS Neudorf-Platendorf kann auf eine erfolgreiche Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga zurückblicken. Die Elf von Coach Ralf Schmidt wurde Dritter und spielte lange um den Titel mit. Auch in der neuen Saison will der TuS sich im oberen Tabellendrittel festbeißen – und dafür hat er sich kräftig...