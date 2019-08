Platendorf verspielt 2:0-Führung, Hillerse biegt 0:2 um

Kurios und torreich ging es zu in den weiteren Partien der Fußball-Bezirksliga. Dem TSV Hillerse und dem VfR Wilsche gelangen Heimsiege, der TuS Neudorf-Platendorf kam derweil bei Aufsteiger Lauingen Bornum trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nur zu einem 2:2.

TSV Hillerse – Lupo Martini Wolfsburg II 4:2 (0:2). Tore: 0:1 Shala (16.), 0:2 Salijevic (45.), 1:2 Ramme (54.), 2:2 Bach (62.), 3:3, 4:2 Ehresmann (87., 90.+2/FE).

Mit dem leicht angeschlagenen Robin Ramme und Tim Bach wechselte TSV-Coach „Charly“ Melaouah zur Pause den Umschwung ein. Zuvor hatten die Gastgeber „wirklich nicht gut gespielt und dennoch einige gute Torchancen gehabt“, so Melaouah. Dank ihrer quirligen Offensivleute gingen stattdessen die Wolfsburger mit 2:0 in Führung. „Respekt an meine Mannschaft, dass sie sich dann so zurückgekämpft hat“, meinte Hillerses Coach. Erst trafen die Joker Ramme und Bach selbst, dann legte Bach für Luca Ehresmann auf, und schließlich holte er auch noch den Elfmeter zum Endstand heraus.

TSV: Luca Divjak – F. Schrader, C. Schrader (46. Ramme), Brömel (72. Plinke), Borgfeld, Lahmann (46. Bach), Maire, Busse, Sonntag, Ziegler, Ehresmann.

VfR Wilsche-Neubokel – TSV Hehlingen 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Höft (37./FE), 2:0 Camehl (42.), 2:1 E. Krause (64.), 2:2 Alaimo (65.), 3:2 Ptassek (78.).

Zunächst sah alles nach einem durchaus zufriedenstellenden Nachmittag, für den VfR aus. Jonas Höft per Strafstoß und Tim Camehl brachten die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen. Binnen weniger Sekunden sorgten Edgar Krause und Dario Alaimo für den Ausgleich. Der erste Saisonsieg drohte Wilsche somit aus den Händen zu gleiten. Mit einem Traumtor von der Eckfahne sorgte Niklas Ptassek allerdings doch noch für den umjubelten Siegtreffer. „Wir haben es unnötig spannend gemacht. Wir hatten das Heft in der Hand und bringen dann Hehlingen zurück ins Spiel“, fasste VfR-Coach Bernd Huneke zusammen. „Wir sind super zurückgekommen und haben verdient gewonnen.“

VfR: Bukowski – Lehner, Rendchen-Huneke, Ptassek, Höft – Kühn, Gümüs (51. Wittchow) – Ceesay (62. Pipho), T. Steep, Camehl (73. Camehl) – P. Steep.

SV Lauingen Bornum – TuS Neudorf-Platendorf 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Sening (16.), 0:2 Hajdaraj (67.), 1:2 Müller (73./FE), 2:2 Spilker (90.+2).

Platendorfs Trainer Ralf Schmidt war bedient. „Wir müssen 5:1 in Führung gehen und geben das Spiel aus der Hand. Das ist ein Unding!“, wetterte Schmidt. Kurz vor Schluss hatte Platendorf noch eine klare Torchance, vergab diese aber. Im Gegenzug drehten die Hausherren ein letztes Mal auf, trafen nach einer Hereingabe über links zum Ausgleich. Zuvor hatte Platendorf sogar geführt: Eduard Sening und Mehmet Hajdaraj hatten den TuS 2:0 in Front gebracht, ehe die SV zurückschlug.

TuS: Pina – Düsel (80. Sanneh), Dimmler, Gülabi, Kremmeicke (46. Belfort), D. Gökkus, Kast, Altmis, Moor, Sening, Hajdaraj (76. Jansen).

Außerdem spielte: VfB Fallersleben – 1. FC Wolfsburg 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Fischer (8.), 1:1 Marchese (9.), 2:1 Bauer (28.), 2:2 Fack (48.), 3:2 Schöpke (55.), 3:3 Marchese (90.+2).