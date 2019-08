51, 54, 55 – Isenbüttel dreht das Spiel binnen fünf Minuten

Starker Abräumer: Maik Grunau (am Ball, hier gegen Lammes Grazian-Dennis Borucki) überzeugte auf der Sechs.

Zweites Heimspiel, zweiter Sieg! Die Landesliga-Fußballer des MTV Isenbüttel haben den TSV Germania Lamme nach einem Kraftakt mit 3:2 (0:1) in die Knie gezwungen und damit als Aufsteiger einen Auftakt nach Wunsch hingelegt.

MTV-Trainer Rouven Lütke atmete nach dem Abpfiff erst einmal tief durch. „Ich bin froh, dass wir den Sieg über die Zeit gerettet haben“, sagte er und fügte an: „Die Jungs waren platt. Man hat schon in der Halbzeit in der Kabine gesehen, dass sie im Mittwoch-Spiel gegen Vorsfelde richtig viele Körner gelassen haben.“

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Hehlenrieder mit 0:1 in Rückstand, da der Ex-Mörser Thore Fahrtmann seine dritte gute Chance kurz vor der Pause (44.) genutzt hatte. „Lamme hat in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Das Tor fällt aber gerade in der Phase, als wir besser im Spiel waren und auch unsere Möglichkeiten hatten“, konstatierte Lütke.

Fünf Minuten reichten den Isenbüttelern dann kurz nach Wiederanpfiff aus, um das Blatt komplett zu wenden – auch dank tatkräftiger Unterstützung von Lammes Keeper Luca Podlech. Einen harmlos wirkenden Freistoß-Aufsetzer von Petrus Amin ließ er bei Dauerregen durch die Hände rutschen – der Ausgleich in der 51. Minute, der offenbar neue Kräfte freisetzte bei den Hehlenriedern.

Nur 180 Sekunden später war Podlech dann nämlich machtlos gegen einen sehenswerten Distanzschuss von Emre Gökkus. Und der Sekundenzeiger hatte keine weitere Runde hinter sich gebracht, da hieß es auch schon 3:1 für die Hausherren, als „Piet“ Amin einen Abwehrfehler der Lammer eiskalt bestrafte.

Die Gäste, die vor allem über die Außen immer wieder gefährlich wurden, kamen durch Julian Eggers auf Vorarbeit des Ex-Gifhorners Michele Fassa zwar noch zum 2:3-Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es aber nicht mehr – und so rissen Maximilian Purschke und Co. nach dem Abpfiff jubelnd die Arme hoch.

Teamgefährte Ömer Gökkus humpelte indes an Krücken über den Platz: „Es sieht nicht gut aus, irgendetwas ist wohl gerissen“, sagte er über seine Knieverletzung.

MTV Isenbüttel: Grandt – Jaesch (58. Recklies), Purschke, Lütke (79. Raguse), Harms – Grunau, E. Gökkus (82. Gültas), Meinecke – H. Hildebrandt, Amin, Helms.

Tore: 0:1 Fahrtmann (44.), 1:1, 3:1 Amin (51., 55.), 2:1 E. Gökkus (54.), 3:2 J. Eggers (78.).