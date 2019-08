Irres Finale! Zwei ganz späte Tore retten Kästorfs Sieg

Eigentlich war der SSV Kästorf schon geschlagen. Eigentlich hatte sich die Mannschaft beim BSC Acosta selbst bestraft, indem sie eine 1:0-Pausenführung aus der Hand gab und zu Beginn der Nachspielzeit einer 1:2-Niederlage entgegenblickte. Doch dann reichten drei Minuten aus, damit für den Zweiten letztlich doch noch ein 3:2-Sieg in der Fußball-Landesliga zu Buche stand.

Direkt rein in die irre Schlussphase, es läuft die erste Minute der Nachspielzeit. Juri Neumann dringt in den BSC-Strafraum ein, will sich den Ball zurechtlegen, wird aber am Knöchel getroffen. Neumann fällt, der Schiedsrichter pfeift. Der Gefoulte tritt selbst an und trifft zum 2:2. Aber Kästorf will mehr, drückt auf das Siegtor. Schließlich gibt es noch eine letzte Ecke. Der Ball fliegt in Richtung kurzer Pfosten, Dimitrios Tsampasis läuft ein – und wuchtet den Ball per Kopf in die Maschen. Danach ist direkt Schluss.

„Das war unglaublich, ein tolles Finale“, freute sich SSV-Trainer Georgios Palanis über den Sieg. „Bei dem Elfmeter macht das Juri wirklich clever. Und Dimi knallt das Leder dann regelrecht ins Tor.“ So überwältigend dieser Schlussakkord auch war, so sehr ärgerte es den Coach allerdings, dass er überhaupt nötig wurde.

Denn nach der ersten Halbzeit sah es blendend aus, durch den Treffer von Noah Mamalitsidis (31.) führte Kästorf. „Aber wir nutzen die weiteren Chancen nicht, machen es nicht klar“, monierte Palanis. „So wittert Acosta seine Chance – und kommt zu einfachen Toren.“ Denn der SSV rückte im Ballbesitz weit auf, sicherte hinten nicht richtig ab und spielte „Harakiri“, so der Trainer. „Wir waren nicht fokussiert genug in den Zweikämpfen. Das Spiel muss uns eine Warnung sein.“

SSV: Neuschulz – S. Saikowski, B. Hajdari, Brakowski, M. Saikowski – Zandi, Tsampasis – Hajdaraj (62. Hasardjan), Oral (83. Gerlof), Palluqi (62. Neumann) – Mamalitsidis.

Tore: 0:1 Mamalitsidis (31.), 1:1 Ghorbani (60.), 2:1 Subotic (72.), 2:2 Neumann (90.+1/FE), 2:3 Tsampasis (90.+3).