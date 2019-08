Schade ballert Schwülper in Runde 2

Starker Auftritt des FC Schwülper im Wittinger Kreispokal! Die Fußballer aus dem Papenteich fegten den Kreisliga-Aufsteiger SV Osloß mit 5:1 vom Feld. Spannender war es bei der SV Leiferde.

SV Triangel – TSV Hillerse II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Kamieth (63./FE), 2:0 T. Spillecke (85./FE).

Die Gäste starteten besser ins Kreisliga-Duell, das erkannte auch Triangels Trainer Robert Müller an. „Hillerse hat den Ball wirklich gut laufen lassen.“ Allerdings hob er auch seine Abwehr hervor: „Wir standen hinten richtig gut, unsere Viererkette hat nichts anbrennen lassen.“ Deshalb kam die TSV-Reserve auch kaum einmal gefährlich vors SVT-Tor. Triangel erspielte sich hingegen die eine oder andere gefährliche Chance, nutzte diese aber nicht. Erst ein von Dennis Kamieth geschossener Strafstoß sorgte für das erlösende 1:0. Fünf Minuten vor dem Ende bekam Triangel einen weiteren Foulelfmeter zugesprochen, den Tim Spillecke sicher verwandelte. „Damit war das Ding durch“, so Müller. „Wir haben aufgrund unserer guten Abwehrleistung gewonnen.“

SV Leiferde – SSV Kästorf II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Hajdari (47.).

Die erste Hälfte in Leiferde war arm an Torchancen. Doch mit dem Wiederanpfiff kam Bewegung in die Partie, Jasin Hajdari traf zum 1:0 für die Gäste. „Danach hatten wir mehrere hundertprozentige Chancen, die wir nicht nutzen konnten“, beschrieb SSV-Teamchef Sebastian Ludwig. „So hielten wir Leiferde am Leben.“ Wirklich gefährlich vors Tor kam die SVL aber nicht mehr, „deshalb ist unser Sieg verdient“.

FC Schwülper – SV Osloß 5:1 (1:1). Tore: 0:1 Fischer (18.), 1:1, 2:1, 3:1 Schade (36., 67., 74.), 4:1 Boguschewski (80.), 5:1 Schade (85.). Gelb-Rot: Müller (66./SV). Rot: Izaidien (76./SV).

„Wir haben uns zu Beginn schwer getan“, erklärte Schwülpers Trainer Thorsten Meyer. Osloß stand tief und konterte geschickt. Mario Fischer sorgte für das 1:0 aus Sicht der Gäste. Doch mit zunehmender Spieldauer kam der FC immer besser ins Spiel. Noch vor der Pause glich Marlon Schade aus. Nach dem Seitenwechsel war nur noch Schwülper am Drücker – Osloß schwächte sich darüber hinaus selbst durch zwei Platzverweise. Schade präsentierte sich weiter in Torlaune und traf drei weitere Male, zudem traf Julian Boguschewski für den FC. „Wir haben verdient gewonnen“, fand Meyer. Sein Gegenüber Pascal Kahlert ärgerte sich nach dem 1:5. „Der Sieg ist deutlich zu hoch ausgefallen. Mit zwei Mann weniger war es aber auch schwer.“

Wesendorfer SC – TuS Müden-Dieckhorst 5:2 (0:1). Tore: 0:1 Langner (45.), 1:1 Ehmke (63.), 1:2 J. Wolfram (67.), 2:2 Bomball (70.), 3:2 Grühl (73.), 4:2 Pavlov (74.), 5:2 Rauhöft (80.).

In Durchgang 1 kam Wesendorf nicht richtig in die Zweikämpfe und geriet kurz vor der Halbzeitpause in Rückstand. „Danach lief es aber deutlich besser, die Wechsel haben gefruchtet“, erklärte WSC-Coach Matthias Hopp. „Wir hatten Müden dann unter Kontrolle.“