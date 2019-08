Aufsteiger SV Osloß will ins gesicherte Mittelfeld

Der SV Osloß schaffte in der Relegation den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga. Dort wartet auf die Mannschaft von Trainer René Riethus und Pascal Kahlert eine spannende und reizvolle Aufgabe. „Wir sind Neuling und kennen unsere Gegner nicht so gut“, gesteht Kahlert – und fügt hinzu: „lediglich aus...