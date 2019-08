8:0 – aber Tosun tritt die Euphoriebremse

Das war deutlich! In ihrem ersten Saisonspiel in der B-Jugend-Landesliga setzte sich der MTV Gifhorn souverän mit 8:0 (5:0) gegen den SSV Vorsfelde durch. Und das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können... Die Gifhorner waren als Landesliga-Vizemeister der vergangenen Saison klar in der...