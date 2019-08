Gamsen arbeitet auf den ersten Sieg hin

Endlich soll der Knoten platzen: Am Sonntag hofft der MTV Gamsen gegen den VfR Wilsche-Neubokel auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga. Die ebenfalls kriselnden Teams FSV Adenbüttel Rethen und FC Brome treffen derweil auf Spitzenteams. MTV Gamsen – VfR Wilsche-Neubokel (So., 15 Uhr)....