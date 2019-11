MTV entführt in Fantasiewelt

In jedem Jahr verzaubert die Rollkunstlaufabteilung des MTV Gifhorn ihre Besucher in der Vorweihnachtszeit mit ihren fantasievollen Aufführungen. Die Vorbereitungen auf die diesjährigen Darbietungen am 30. November (17 Uhr) sowie am 1. Dezember (16 Uhr) im Sportzentrum Süd laufen bereits auf...