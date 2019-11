SV Triangel vorm Spitzenspiel gegen Ummern gewarnt

Die Fußball-Kreisliga setzt zum Endspurt an: Am Sonntag steigt der letzte reguläre Spieltag, anschließend stehen nur noch Pokal- und Nachholspiele an. In Triangel kommt es dabei zu einem richtigen Titelkracher. SSV Kästorf II – SV Osloß (So., 12 Uhr). Das Aufsteigerduell wird am Wochenende mit...