Ausverkauft! Es ist alles wie immer

Alle Jahre wieder… Keine Angst, wir wollen nicht schon jetzt, kurz vor dem ersten Advent, an dieser Stelle Weihnachtslieder anstimmen. Nein, alle Jahre wieder war es Kerstin Ahrens, die sich als Erste auf den Weg zu regios24 in den Steinweg aufgemacht hatte, um sich ihre Karten für den Cup der Besten zu sichern. Und na klar, wenn das Hallenfußball-Spektakel am Freitag, 27. Dezember, von 13 Uhr an im Sportzentrum Süd steigt, dann wird Kerstin Ahrens wieder ihren Platz auf der Tribüne sicher haben.

„Das gehört für mich einfach dazu“, erklärte die Grußendorferin schmunzelnd, die ihren Posten vor der Tür im Cityhof bereits morgens um 7 Uhr bezogen hatte. „Wie immer eben“, sagte sie. Und Kerstin Ahrens stand nicht lange alleine, denn – auch das war nichts Neues – Jeanette Saikowski zählte ebenfalls zu den Frühaufstehern und sicherte sich um Punkt 9 Uhr ihre Eintrittskarten.

Kurios dabei: Bei beiden Frauen handelt es sich um „Spielermuttis“ – und das gleich jeweils in doppelter Hinsicht. Kerstin Ahrens’ Söhne Jan und Nico tragen den Dress des Bezirksligisten SV GW Calberlah. Für Jeanette Saikowski wird es in diesem Jahr – anders als noch 2018 – auf den Rängen keinen Interessenkonflikt mehr geben: Denn ihr jüngerer Sohn Sören verließ im Sommer den Oberligisten MTV Gifhorn und wechselte zum Landesligisten SSV Kästorf, bei dem sein Bruder Marius Kapitän ist. Damit sollte klar sein: Die Saikowskis drücken dem Titelverteidiger allesamt die Daumen.

Bei Kaffee, Tee, Keksen und Mettbrötchen gingen im Verlauf des Vorverkaufstages alle Karten über den Tisch, lediglich für den VIP-Bereich gibt es noch wenige Restkarten. Damit ist sicher: Auch der 5. Cup der Besten am 27. Dezember wird ausverkauft sein!