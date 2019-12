TC GW Gifhorn: Ohne Siems, aber mit zwei neuen Talenten

Neue Gesichter im Team, neue Gegner auf dem Platz – nur an der Zielsetzung ändert sich nichts. An diesem Samstag (13.30 Uhr) starten die Tennis-Damen des TC Grün-Weiß Gifhorn in die neue Nordliga-Winterrunde. Gleich zum Auftakt steht mit dem Gastspiel beim Bremerhavener TV die weiteste Anreise auf...