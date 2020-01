Nächster Test: MTV tritt bei Magdeburgs Talenten an

„Ein hartes Wochenende“, so Trainer Michael Spies, steht den Oberliga-Fußballern des MTV Gifhorn bevor. Die Schwarz-Gelben bestreiten am Freitagabend ihr zweites Vorbereitungsspiel auf die zweite Saisonhälfte. Von 19 Uhr an sind die Schützlinge von Trainer Michael Spies auf dem Kunstrasenplatz an...