MTV-Hauptgewinn in der „Windlotterie“

Zwei völlig verschiedene Hälften

„Das war schon brutal – gerade in der ersten Halbzeit“, meinte Elvir Zverotic, angesprochen auf den starken Wind, der das Derby der Fußball-Oberliga zwischen dem MTV Gifhorn und Lupo Martini Wolfsburg begleitete. „Durch das Wetter hat man schon zwei völlig verschiedene Halbzeiten gesehen“, bekräftigte MTV-Coach Michael Spies, dessen Elf in Hälfte 1 eben gegen den Wind und einen „gut eingestellten Gegner“ gespielt hatte. „Deshalb war ich mit dem 0:0 zur Pause auch zufrieden. Und dann führt gleich die erste und einzige Chance von Lupo nach der Pause zum 0:1-Rückstand“, sagte Spies mit Blick auf das Traumtor von Andrea Rizzo. Doch so bewies der MTV Moral und Leidenschaft, drehte das Spiel noch um und feierte einen 3:1-Derbysieg. Ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt – „wir haben noch einen weiten Weg vor uns“, räumte Gifhorns Trainer ein und legte sich fest: „Lupo wird am Ende der Saison auch vor uns stehen.“ Fakt ist aber auch: Durch den Sieg zog der MTV erst einmal wieder an den Kreuzheidern vorbei.

Gute Besserung, Malte!

Am Rande des Derbys feierte der neue MTV-Fanclub „Commando Gifhorn“ sein Debüt – und hatte schon am Freitag auf sich aufmerksam gemacht. Die Anhänger der Schwarz-Gelben tauchten beim Abschlusstraining der Spies-Elf auf und stimmten das Team schon einmal auf die Partie gegen Lupo ein. Und auch dort waren sie mit ihrem großen Banner nicht zu übersehen. Eine besondere Botschaft hatten sie für den verletzten MTV-Stürmer Malte Leese dabei: „Gute Besserung, Malte!“ war auf einem Plakat zu lesen, das Commando Gifhorn beim Anpfiff ausgerollt hatte.

Besonderes Schusstraining

Schon im vergangenen Jahr waren die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn vom hiesigen Schützenverein dazu eingeladen worden, ihre Treffsicherheit mal abseits des Rasens unter Beweis zu stellen. „Damals war unser bester Schütze auf dem Feld auch unser bester Schütze auf dem Schießstand: Malte Leese“, blickte Tino Gewinner, Spielertrainer der SVG, auf das letzte Jahr zurück. „Da er nicht mehr dabei ist, bin ich gespannt, wer sein Nachfolger wird.“ Am Freitagabend folgten die Kicker der Einladung von Gerhard Byzio und Sven Wiese zur Neuauflage des besonderen „Schusstrainings“. Wayne Rudt, mit elf Saisontreffern erfolgreichster Schütze im gewohnten SVG-Metier, konnte es Leese nicht gleichtun. Stattdessen siegte die Routine: Naglis Juknewitschius wurde Bester der Gesamtwertung. Das Wichtigste aber: Alle genossen die Trainingseinheit der etwas anderen Art.

Zurück in der Bundesliga

Sie war eines der größten Fußballtalente des NFV-Kreises Gifhorn, trug das deutsche Nationaltrikot von der U16 bis zur U20 und wurde zweimal Champions-League-Siegerin mit dem VfL Wolfsburg. Die Rede ist von Johanna Tietge, die lange Zeit als Jugendspielerin das Trikot der JSG Gamsen/Kästorf trug, ehe sie 2011 zu den „Wölfinnen“ wechselte. Was viele jedoch nicht wissen: Zuletzt war die 23-Jährige wieder in der Region aktiv und sorgte mit 27 Saisontoren dafür, dass die Frauen des VfR Wilsche-Neubokel souverän an der Tabellenspitze der Kreisliga Braunschweig stehen. Damit ist sie zugleich aktuell die Führende der Torjägerliste in dieser Staffel. Noch jedenfalls, denn weitere Treffer werden nicht mehr hinzukommen: Johanna Tietge, die 2017 vom VfL Wolfsburg zum SC Sand gewechselt, nach einem Kreuzbandriss jedoch kürzergetreten war, schloss sich nun nämlich dem Bundesligisten 1. FC Köln an, wo sie als Neuzugang öffentlich vorgestellt wurde. „Es freut mich, hier zu sein und jetzt wieder in der Bundesliga angreifen zu dürfen“, sagte die Defensivspielerin bei ihrer Präsentation in der Dommetropole. Ihr neuer Trainer Sascha Glass freut sich jedenfalls auf die Zusammenarbeit mit ihr: „Ich kenne Johanna bereits aus ihrer Zeit in Wolfsburg und in Sand. Sie ist sehr zweikampfstark und flexibel in der Defensive einsetzbar. Sie zerreißt sich immer zu 100 Prozent auf dem Platz und bringt die Tugenden mit, die wir im Kampf um den Klassenerhalt brauchen.“