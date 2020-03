„Komplettestes Team der Liga“ zu Gast in Müden

Die vielen Spielausfälle in der Fußball-Kreisliga bescheren den Mannschaften in nächster Zeit einige englische Wochen. Das erste Nachholspiel unter Flutlicht soll bereits am morgigen Dienstag stattfinden. Ab 19.15 Uhr empfängt der Tabellenneunte TuS Müden-Dieckhorst den zweitplatzierten FC...