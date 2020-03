Spielpause im Fußball bis mindestens 19. April

Was ohnehin schon allen Beteiligten klar war, ist nun auch offiziell bestätigt: Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) gab am Dienstag die Ausweitung der Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 19. April bekannt. Damit ruht in Folge der Corona-Krise der Fußball niedersachsenweit für mindestens vier weitere Wochen. Die ursprüngliche vom NFV verordnete Spielpause war bis zum 23. März datiert. Der Verband gab darüber hinaus bekannt, dass er am 10. April über den weiteren Fortgang informieren werde.

Der Beschluss ist das Ergebnis einer Sitzung des NFV-Präsidiums am Dienstagvormittag. „Die Verlängerung der Generalabsage ist die logische Konsequenz der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung in den letzten Tagen“, wird NFV-Präsident Günter Distelrath in der Mitteilung des Verbandes zitiert.

Mit der Aussetzung des Spielbetriebes bis mindestens zum 19. April „schaffen wir uns als Verband, aber auch den Vereinen Luft, um sich mit den möglichen Auswirkungen von Entscheidungen auseinanderzusetzen. Die Situation, in der wir uns

befinden, ist eine nie dagewesene Herausforderung, für die keine fertigen Pläne in der Schublade liegen. Ich kann unseren Vereinen aber versichern, dass wir mit größter Sorgfalt an die weitere Entscheidungsfindung herangehen werden“, erklärt Distelrath weiter.

Ferner entschied das NFV-Präsidium in diesem Zusammenhang, dass auch alle zen­tralen und dezentralen Maßnahmen der Lehrarbeit und Talentförderung für denselben Zeitraum ausgesetzt werden. Das gelte ebenso für sämtliche Sitzungen und Tagungen auf allen Gliederungsebenen des NFV, zum Beispiel Informationsveranstaltungen und Organsitzungen. „Nur in zwingenden und nicht aufschiebbaren Fällen soll hiervon – unter Beachtung der aktuellen Vorgaben der maßgeblichen Behörden – abgewichen werden. Die gleiche Situation trifft die Mitgliedsvereine“, ergänzt NFV-Direktor Steffen Heyerhorst.

Die Mitgliedsvereine werden unter Hinweis auf die behördlichen Vorgaben zudem angehalten, jeglichen Trainingsbetrieb bis zum 19. April einzustellen. Distelrath: „Wir werden die weitere Entwicklung um den Corona-Virus in den kommenden Wochen aufmerksam begleiten, um zu beurteilen, ob und wann eine Wiederaufnahme des Spiel- und Lehrgangsbetriebes erfolgen kann.“

Am 10. April werde der Verband über den weiteren Fortgang informieren. „Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidungen eine große Herausforderung für uns alle bedeuten, doch wir glauben fest daran, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen und überwinden werden“, betont der NFV-Präsident.