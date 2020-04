Wie geht es weiter? Unklarheit auf dem Trainerstuhl

Wird sie ab September fortgesetzt oder wird sie doch abgebrochen? Die Frage zur Fortsetzung der Saison lässt viele Fußball-Teams im Kreis Gifhorn rätseln. Der Niedersächsische Fußballverband empfiehlt, dass es im Herbst mit der unterbrochenen Spielzeit weitergeht, doch bei einigen Teams tun sich diesbezüglich Fragen auf.

Besonders ein Thema ist bei mehreren Teams auf Kreisebene präsent: das der Trainerwechsel. Bei einigen Vereinen steht fest, dass die Trainer nach der Saison Platz machen, so auch beim SV Triangel. Coach Robert Müller kündigte vor gut zehn Tagen an, dass die aktuelle Saison seine letzte sei. Mit Viktor Weißgerber stellte der SVT schon seinen Nachfolger vor. Falls die Saison ab September weitergeht, stellt sich die Frage, wer dann an der Seitenlinie stehen wird. „Wir werden uns zusammensetzen und die beste Lösung für den Verein und für die Mannschaft finden, sobald wir wissen, wie es weitergeht“, erklärt Müller, der sich nicht sicher ist, ob ein Abbruch oder eine Unterbrechung der Saison besser wäre. „Es ist schwer zu sagen, was das Beste ist. Es kommt darauf an, wann definitiv wieder gespielt werden kann.“

Auch bei einem weiteren Kreisliga-Topteam, dem VfL Knesebeck, sollte es ab Sommer einen neuen Coach geben. Seit 2017 trainiert Weber die Einhörner, aus Zeitmangel und, um dem Team einen neuen Impuls zu geben, kündigte er sein Ende an. Einen Nachfolger, oder besser gesagt ein Nachfolger-Duo, hat das Team bereits gefunden. Die Brüder André und Steven Haven übernehmen als Spielertrainer und Co-Trainer.

Den dritten Kreisliga-Trainerwechsel wird es derweil beim Wesendorfer SC geben. Bereits im März verkündete Matthias Hopp, nach der Saison aufzuhören, Thorsten Hahn wird das Ruder übernehmen. Die Frage nach des Zeitpunktes ist allerdings noch offen, eine Entscheidung blieb beim WSC bisher aus. „Wir werden das am Samstag klären“, verkündet Hopp.

Unklar ist auch noch, wie es beim TSV Meine, derzeit Spitzenreiter der 1. Kreisklasse 2, weitergehen würde. Denn Trainer Marcus Ohk hört ebenfalls nach der Spielzeit auf.