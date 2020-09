TSV Hillerse eröffnet Bezirkspokalphase gegen Lamme

Der Startschuss zum Fußball-Bezirkspokal der etwas anderen Art fällt bereits am morgigen Freitag – und zwar mit Gifhorner Kreisbeteiligung. Bezirksligist TSV Hillerse tritt von 18 Uhr an gegen den Braunschweiger Landesliga-Vertreter TSV Germania Lamme an.

Pflichtspielstart: ja, Saisonstart: nein – für Hillerses Trainer „Charly“ Melaouah ist der Bezirkspokal „noch Teil der Vorbereitung. Aber als solcher ist er ja auch vorgesehen“, sagt er mit Blick auf den veränderten Modus des Wettbewerbs. Die vorangestellte Gruppenphase, in der 86 Mannschaften aus dem gesamten NFV-Bezirk Braunschweig zunächst 21 Gruppensieger ermitteln, die sich für das Sechzehntelfinale qualifizieren, „ist ja dafür da, damit sich die Teams weiter einspielen können“, sagt Melaouah. Daher werde er auch in den nächsten Wochen noch einiges ausprobieren, bevor es in den Ligaspielen ernst wird.

Die Hillerser sind der einzige Gifhorner Vertreter, der in eine kreisübergreifende Gruppe sortiert wurde. Mit Lamme sowie dem Lehndorfer TSV und dem TSV Wendezelle „ist es aber eine sehr attraktive, abwechslungsreiche Gruppe – ein Landesligist und drei Bezirksligisten, die dem oberen Drittel ihrer jeweiligen Staffeln angehört haben“, zeigt sich Melaouah erfreut darüber, dass es eben nicht – wie für einige der übrigen Gifhorner Teams – gegen Mannschaften geht, auf die man auch in der Liga treffen wird.

Die Gegner, davon ist der Coach überzeugt, werden seine Hillerser jedenfalls fordern. „Wir werden sehen, wo wir stehen. In den ersten Wochen war es noch schwierig, weil nach der langen Pause natürlich alle einen unterschiedlichen Fitness- und Leistungsstand hatten. Aber wir werden immer besser“, fügt Melaouah zuversichtlich hinzu.

