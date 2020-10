Auf Platz 4 hätten sie springen können – auf den letzten Rang sind sie abgestürzt! Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn haben ihre Auswärtspartie beim bis dato sieglosen FC Eintracht Northeim mit 1:2 (0:1) verloren – und damit einen gehörigen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt bekommen.

Dabei legten die Schwarz-Gelben am Rhumekanal los wie die Feuerwehr und hatten bereits in den ersten fünf Minuten zwei dicke Chancen. Erst scheiterte Marius Martinowski an Northeims Keeper Christopher Meyer, dann klatschte ein Volleyschuss von Erik Weinhauer nur an die Latte. „Da haben wir eben ein Quäntchen Pech gehabt“, sagte MTV-Coach Michael Spies.

In der Folgezeit zeigte sich bei seinen Schützlingen dann jedoch ein Mentalitätsproblem. „Ich weiß nicht, ob die Jungs gedacht haben, sie schlagen Northeim auch so – fünf gute Minuten müssen reichen“, betonte Gifhorns Trainer, dem die anschließenden 60 Minuten reichlich Kopfzerbrechen bereiteten. Denn in denen präsentierten sich seine Akteure „ohne jeglichen Biss“ und nahmen die Zweikämpfe erst gar nicht mehr an.

Die bis dahin sieglosen Northeimer hätten dagegen ihr Spiel gemacht. „Defensiv, destruktiv, ihr Ziel war es, unser Spiel zu zerstören – und über die schnellen Spieler zu kontern“, erklärte MTV-Trainer Spies. Da spielte es den Hausherren natürlich in die Karten, dass Alexander Knopf nach 19 Minuten die 1:0-Führung erzielte – bei diesem Spielstand blieb es auch bis zum Seitenwechsel.

Spies reagierte, wechselte doppelt – doch besser wurde das Gifhorner Spiel zunächst nicht. Im Gegenteil: Erst nachdem Maurice Weinhardt auf 2:0 (66.) gestellt hatte, fingen die Gäste an, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen. „Der Gegner war einfach schlauer als wir. Der macht aus keiner Chance das 2:0“, meinte der MTV-Coach, dessen Elf in den letzten 20 Minuten mächtig Druck machte, nachdem er defensiv auf Dreierkette umgestellt und Kim Kemnitz ins Sturmzentrum beordert hatte. „Wir hatten insgesamt ein deutliches Chancenplus. Aber was nutzt dir das, wenn du die nötige Konsequenz nicht hast“, sagte Spies. So sprang letztlich nur noch das 1:2 durch einen abgefälschten Schuss von Mathes Hashagen (88.) heraus. „Selbst danach haben wir noch zwei, drei Riesenchancen gehabt. Wir haben das Spiel aber in den 60 Minuten zuvor verschenkt“, monierte ein enttäuschter Gifhorner Coach.

MTV Gifhorn: Krull – F. Schröder, Kemnitz, Upmann, Martinowski – Igbinoba, Petry – Denker (46. Wolf/ 71. Silva), Weinhauer, Hashagen – Benaissa (46. C. Schröder).

Tore: 1:0 Knopf (19.), 2:0 Weinhardt (66.), 2:1 Hashagen (88.).