Mit dem FC Schwülper hat nur eine Gifhorner A-Jugend einen Sieg in der Bezirksliga eingefahren. In der Landesliga kamen die U19-Talente des MTV Gifhorn indes nicht über ein 2:2 hinaus.

Landesliga

Arminia Vechelde – MTV Gifhorn 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Ikkert (2.), 1:1 Lemke (19.), 1:2 Schmidtke (81./FE), 2:2 Christian (88.).

„Wir haben eine sehr starke Halbzeit gespielt, hatten Chancen ohne Ende“, erklärte MTV-Interimstrainer Michael Spies. Belohnt wurde diese Leistung nur mit dem 1:1 durch Tjark Lemke. Stattdessen musste Torwart Marcel Stankiewicz sogar einen Strafstoß entschärfen, um einen erneuten Rückstand zu verhindern. „Wir hätten deutlich führen müssen“, betonte Spies. Per Strafstoß brachte Philipp Schmidtke (81.) die Gäste zwar in Führung, zum Sieg reichte es aber nicht, Vechelde schlug zurück. Spies: „Wir sind irgendwann platt gewesen. Das Spiel hätte in der zweiten Hälfte in jede Richtung kippen können.“

Bezirksliga Nord

JSG Isenbüttel-Gifhorn – FC Schunter 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Langhorst (45.), 1:1, 1:2 Voigt Ruiz (53., 90.+1).

„Wir haben sie an die Wand gespielt“, lobte Christian Koch, Trainer der JSG. Die Führung durch Jannis Langhorst kurz vor der Pause reichte aber nicht. Die Gäste trafen kurz nach der Pause zum 1:1 und setzten kurz vor dem Abpfiff den entscheidenden Konter. Koch: „Wir sind entweder am Torwart oder an unserem Unvermögen gescheitert.“

JFV Kickers Hillerse/Leiferde – SV Reislingen/Neuhaus 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Schmidt (21.), 0:2, 0:3 Giesecke (33., 35.).

Bei den Gästen steht mit Jan Schanda ein ehemaliger Profi an der Seitenlinie. „Wir sind auf eine technisch und taktisch sehr gut eingestellte Mannschaft getroffen“, sagte JFV-Trainer Luca Ehresmann, der seine Mannschaft für die zweite Hälfte lobte: „Auf der zweiten Halbzeit können wir aufbauen.“

JSG Barnstorf/Nordsteimke/Hehlingen – JSG Seershausen/Müden 4:1 (1:1). 1:0, 2:1 Vogel (12., 58.), 1:1 Wiegmann (22.), 3:1 Schönenberger (80.), 4:1 Fast (88.).

Nach einer „ausgeglichenen“ ersten Halbzeit, so Gäste-Coach Martin Melzel, „haben wir uns in der zweiten Halbzeit gute Chancen erspielt.“ Ein Treffer blieb aber aus. „Stattdessen haben wir die Gegentore zu leichtfertig zugelassen.“

Bezirksliga Mitte

JSG Oberg/Kl. Ilsede – FC Schwülper 1:8 (1:1). Tore: 0:1, 1:3 Koopmann (36., 60.), 1:1 Scheibe (41.), 1:2 Werner (51./FE), 1:4 Perlin (67.), 1:5 Wöhler (69.), 1:6 Hildenberg (72.), 1:7 Hanse (73.), 1:8 Schulz (81.).

„Sie haben von Beginn an versucht, uns nicht zur Entfaltung kommen zu lassen“, resümierte FC-Trainer Michael Wendt. Nach einem Platzverweis für die JSG und dem folgenden 1:2 per Strafstoß durch Maik Werner „waren sie nicht mehr in der Lage, unserem Druck standzuhalten“, so Wendt weiter. Am Donnerstag um 19 Uhr trifft der FC im Bezirkspokal auf den VfB Peine (Bezirksliga Nord).

Rot: (50., JSG).