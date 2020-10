„Macht viel Spaß“: Zaimi schwärmt von seinen Talenten

Es ist zwar kein Derby, aber trotzdem „für einige Spieler von uns, nämlich die aus Wolfsburg, ein besonderes Spiel“, stellt Sajmir Zaimi, Trainer des SSV Kästorf, klar. Seine Mannschaft hat in der Fußball-Landesliga den SV Reislingen/Neuhaus im ersten Saison-Heimspiel zu Gast. Der Anpfiff in Kästorf erfolgt um 14.30 Uhr.

„Das wird eine ähnliche Aufgabe wie gegen Isenbüttel“, ist Zaimi überzeugt. Denn Reislingen habe ebenfalls eine junge, dynamische Mannschaft, und er erwartet sie so wie die Hehlenrieder am letzten Wochenende eher defensiv eingestellt. Das heißt im Umkehrschluss: „Wir müssen geduldig bleiben“, erklärt Zaimi.

Dass seine Mannschaft so eine harte Nuss knacken kann, bewies sie beim 5:1-Sieg gegen Isenbüttel. Aber auch wenn dabei viele Dinge gut liefen, gibt es doch auch noch Luft nach oben: „Wir hätten nach den ersten 30 Minuten 1:0, 2:0 führen können. Stattdessen kriegen wir dann das Gegentor und liegen zurück“, so Zaimi. „Wir müssen unsere ersten Chancen nutzen.“

Das würde nämlich vieles einfacher machen – vor allem müsste dann der Gegner mehr für die Offensive tun und würde entsprechend Räume preisgeben. „Dann können wir unsere große Geschwindigkeit in der Offensive ausspielen“, betont der SSV-Trainer – und gerät ins Schwärmen: Über das Tempo von Albert Hajdaraj, die Fähigkeiten von Kuersat Demirci oder das Talent von Adrian Thaqi, der in der A-Jugend-Bundesliga beim TSV Havelse ausgebildet wurde und von dem Zaimi noch viel erwartet.

Am meisten Freude bereitet ihm allerdings das Sturmduo Jannes Drangmeister und Noah Mamalitsidis, das gemeinsam alle fünf Tore am letzten Sonntag erzielte. „Sie harmonieren einfach perfekt – man merkt, dass sie zusammen beim MTV Gifhorn in der Jugend waren“, freut sich der SSV-Trainer. „Ich versuche, sie auch im Training nie zu trennen.“

Was bei all dem herausklingt: Der neue Trainer hat sichtlich Freude daran, mit der jungen, talentierten Mannschaft zu arbeiten. „Gerade macht es einfach sehr viel Spaß“, sagt Zaimi – ein Heimsieg würde diesen Eindruck verstärken.