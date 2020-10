Platendorf (vorne) und Gamsen (re.) treten beide erstmals zuhause an ­­– und peilen Punktgewinne an.

Die Fußball-Bezirksligisten TuS Neudorf-Platendorf und MTV Gamsen befinden sich nach unterschiedlichen Ergebnissen am ersten Spieltag in verschiedenen Gemütslagen. Eines ist aber gleich: Am kommenden Sonntag haben beide Mannschaften ihr erstes Heimspiel der Spielzeit vor der Brust.

TuS Neudorf-Platendorf – SV Barnstorf (So., 14.30 Uhr). Nach dem 3:1-Erfolg beim VfL Germania Ummern bekommen es die Gastgeber schon wieder mit einem Aufsteiger zu tun. „Mir ist nach dem Sieg gegen Ummern ein Stein vom Herzen gefallen. Es ist immer brutal gefährlich, wenn man gegen zwei Aufsteiger startet, die man nicht kennt“, findet TuS-Trainer Ralf Schmidt – zumal die Platendorfer in der Woche darauf zu Vorjahresmeister TSG Mörse reisen müssen. Die hat derweil am vergangenen Wochenende Barnstorfs Qualitäten kennengelernt und mit 0:2 gegen den Aufsteiger verloren. „Barnstorf verfügt über einige junge Spieler, die aus Vorsfelde gekommen sind und dort eine sehr gute Grundausbildung genossen haben. Das Spiel wird auch interessant, weil beide Teams durch ihren Auftaktsieg Selbstvertrauen getankt haben“, sagt Schmidt. MTV Gamsen – VfB Fallersleben (So., 14.30 Uhr). Gamsens Trainer zeigte sich nach der 1:3-Pleite seiner Mannschaft beim TSV Hehlingen „sehr enttäuscht, weil wir uns einfach in der ersten Halbzeit schlecht angestellt haben. Ein Punkt wäre gegen diesen Gegner Pflicht gewesen.“ Ende bezieht seine Kritik vor allem auf die Mentalität und das Zweikampfverhalten. Das müsse besser werden, „zumal uns jetzt mit Fallersleben noch eine ganz andere Hausnummer bevorsteht“. Neben der schmerzhaften Niederlage mussten Ende und Co. auch noch die Verletzung von Furkan Apaydin verdauen. Der MTV-Akteur hatte sich aufgrund der „katastrophalen Platzverhältnisse“ in Hehlingen schon früh verletzt und wird seiner Mannschaft vermutlich längerfristig fehlen.