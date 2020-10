Besser hätte sich Sajmir Zaimi, Trainer des SSV Kästorf, den Sonntagnachmittag wohl kaum ausmalen können: Sein Team bezwang in der Fußball-Landesliga den SV Reislingen/Neuhaus mit 6:0 (3:0), schoss sich auf Platz 1 – und die Offensivreihe erfüllte auch noch den Spezialauftrag des Trainers.

„Wir haben die ganze Woche darauf hingearbeitet, dass wir nicht wie in Isenbüttel sieben, acht Chancen für das erste Tor brauchen. Wir wollten unbedingt früh in Führung gehen“, erklärte Zaimi sehr zufrieden. Denn seine Mannschaft hat diese Aufgabe mit Bravour gemeistert: In der zweiten Minute wurde Sores Agirman auf links geschickt, seine Hereingabe fand Albert Hajdaraj – und der verwandelte abgeklärt zum 1:0.

Noch zufriedener machte Zaimi, dass sein Team in den Folgeminuten weiter zupackte und auf das nächste Tor drängte. In Minute 16 war schließlich soweit: Hajdaraj legte von rechts quer auf Jannes Drangmeister, der schob die Kugel weiter zu Noah Mamlitsidis – und der murmelte den Ball zum 2:0 ins Tor. Der dritte SSV-Treffer ließ dann nicht lange auf sich warten: Eine Agirman-Flanke brauchte Adrian Thaqi nur noch einzunicken (28.).

Mit der klaren Führung im Rücken ließ es der SSV etwas ruhiger angehen. Doch gerade, als Reislingen zu Beginn der zweiten Hälfte am Comeback werkeln wollte, war der SSV wieder da: Thaqi eroberte einen Ball im Aufbau der Gäste, steckte durch auf Drangmeister, der zum 4:0 traf. In der Schlussphase machten die Gastgeber das halbe Dutzend voll – und Keeper Chris Neuschulz glänzte noch einmal: Er parierte in der 88. Minute „einen unnötigen Elfmeter. Es freut mich für ihn, dass er sich da noch auszeichnen konnte“, so Zaimi. Die Szene zeigt auch: Viel besser hätte es für ihn und sein Team wirklich nicht laufen können...

SSV: Neuschulz – M. Saikowski, Palella, Gerlof, Hasardjan (59. Brakowski) – Tsampasis, A. Thaqi (59. Demirci) – Agirman, Hajdaraj – Drangmeister (77. Kayser), Mamalitsidis.

Tore: 1:0 Hajdaraj (2.), 2:0, 6:0 Mamalitsidis (16., 90.), 3:0 A. Thaqi (28.), 4:0 Drangmeister (49.), 5:0 Eigentor Menzel (76.).