Eigentlich war die Partie nach einer Viertelstunde entschieden: Der MTV Isenbüttel kassierte beim SSV Vorsfelde in der Fußball-Landesliga eine 0:5 (0:3)-Niederlage – und geriet dabei früh auf die Verliererstraße.

In der siebten Minute drang Dustin Reich in den MTV-Strafraum ein, Jan-Niklas Homann hatte den Arm draußen – und der Vorsfelder fiel. „Das Geschenk nimmt er dankend an – der Strafstoß ist absolut berechtigt“, kommentierte Isenbüttel-Coach Rouven Lütke das 0:1. Nach einer Viertelstunde fiel Marvin Knoblich dann nach leichtem Stoß von Fabio Cinquino, bekam aber keinen Freistoß, wodurch der Vorsfelder freie Bahn hatte und nur noch auf Philipp Flaschel querzulegen brauchte ­– das 2:0.

Allerdings ließen sich die Isenbütteler nach diesen Nackenschlägen nicht hängen und bissen sich zurück in die Partie, ließen wenig zu – kamen aber auch selbst zu keinen aussichtsreichen Chancen. Die Minute 40 hielt jedoch zwei Schocks parat: Petrus Amin ging verletzt vom Feld – und Yannik Alexander Ehrhoff erzielte per Traumtor das 3:0 für die Gastgeber.

Nach der Pause wurden die „physischen Vorteile Vorsfeldes deutlich“, so Lütke – und der SSV schraubte das Ergebnis in die Höhe. „Kurios ist, dass wir in der ersten Halbzeit deutlich besser gespielt, aber mehr Gegentore bekommen haben. In der zweiten Hälfte konnten wir nur noch versuchen, das Ergebnis in Maßen zu halten.“ Bitter sei, dass die Gegentore teils zu einfach gefallen sind: „Das war zu körperlos“, haderte der MTV-Coach.

MTV: Loock – Linde, Meinecke, Homann, Knoblich (46. Schreiner) – Wiesner, Ö. Gökkus – Bartsch, D. Gökkus (69. Recklies), Helms – Amin (40. Keil).

Tore: 1:0 Reich (8./FE), 2:0 Flaschel (15.), 3:0 Ehrhoff (40.), 4:0 Schulze (58.), 5:0 Reich (65.).