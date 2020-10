MTV löst mit Kampf und etwas Glück das Achtelfinalticket

Sie bleiben zumindest im NFV-Pokal ein Favoritenschreck: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn setzten sich am Mittwochabend in der Qualifikationsrunde mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder durch und zogen damit ins Achtelfinale des Wettbewerbs ein – und das sogar ohne Elfmeterschießen.

MTV-Trainer Michael Spies schickte eine gegenüber dem 2:1-Erfolg über den SV Arminia Hannover am Sonntag auf sechs Positionen veränderte Start-Elf aufs Feld. Trotz der Wechsel begannen die Gifhorner forsch. In der 6. Minute fehlten nur Zentimeter zur Führung: Nach einem langen Einwurf von Mathes Hashagen landete die Kugel vor den Füßen von Lasse Denker, der aus sieben Metern abzog – aber nur die Latte traf.

In der Folge hatten die Schwarz-Gelben weiter mehr vom Spiel, mit zunehmender Spieldauer deuteten aber die Gäste immer öfter ihr offensives Potenzial an. Richtig Fahrt nahm die Partie ab der 30. Minute auf, als die Egestorfer bereits den Torjubel auf den Lippen hatten. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Marko Ilic am zweiten Pfosten unbedrängt zum Abschluss, doch irgendwie verhinderte MTV-Keeper Tobias Krull mit einer überragenden Rettungstat noch den Rückstand. Danach hatten Mario Petry (36.) und Karim Benaissa (44.) auf MTV-Seite sowie Egestorfs Tobias Kienlin, der mit einem Schuss aus 18 Metern an Krull scheiterte (38.), weitere Gelegenheiten, es blieb aber beim 0:0 zur Pause.

Gifhorns Schlussmann blieb auch nach dem Seitenwechsel im Blickpunkt, als er einen vermeintlichen Rückpass mit den Händen aufnahm. Den daraus resultierenden indirekten Freistoß lenkte Krull aber gekonnt zur Ecke. Und auch die wurde brandgefährlich: Die Gifhorner konnten den Ball nicht entscheidend klären, Kienlin nahm ihn direkt. Für den dieses Mal geschlagenen Krull rettete die Unterkante der Latte (53.).

Ohnehin waren nun die Gäste am Drücker, bauten Druck auf – doch mitten hinein in die beste Phase des FC gelang den Schwarz-Gelben der Führungstreffer, als Marius Martinowski von links flankte und der aufgerückte Mario Petry per sehenswerter Direktabnahme traf (74.). Mit großem Kampf und hoher Einsatzbereitschaft brachte der MTV dieses 1:0 auch über die Zeit. Nur einmal wurde es noch brenzlig, als bei einer Doppelchance der Egestorfer erst Krull und dann der grätschende Hashagen klärten.

MTV: Krull – F. Schröder, Jaeger (46. Kemnitz), Upmann, Hashagen – Dünow, Petry – Wolf (61. Moreno Silva), Denker (46. Weinhauer), Benaissa (61. Martinowski) – C. Schröder.

Tor: 1:0 Petry (74.).