„Pokal können wir“, meinte Mario Petry, der Siegtorschütze des MTV Gifhorn, nach dem 1:0-Erfolg über den 1. FC Germania Egestorf/Langreder im NFV-Pokal der Amateure grinsend und schob euphorisch nach: „Einfach geil!“

Sicher, vom erneuten Finaleinzug wie in der zurückliegenden Pokalrunde ist der Fußball-Oberligist noch weit entfernt, das Spiel dürfte dennoch einen positiven Effekt haben. „Wenn man so die Ordnung hält, kann man auch so eine Mannschaft schlagen“, sagte Trainer Michael Spies. „Das waren 100 Prozent Kampf, die Jungs haben sich in jeden Ball geworfen und sich so das Quäntchen Glück erarbeitet.“

Der MTV-Coach lobte zudem auch „alle, die zuletzt weniger gespielt haben“, und bezeichnete beispielhaft die Leistung von Dominik Dünow, der den angeschlagenen Nireas Igbinoba auf der „Sechser“-Position neben Mario Petry ersetzte, als „hervorragend“. Auch Stürmer Cedric Schröder und Verteidiger Arne Jaeger, der leicht kränkelnd zur Pause ausgewechselt wurde, hätten sehr gut gespielt, so Spies.

Lob gab es auch vom Torschützen, und zwar für Vorbereiter Marius Martinowski: „Die Flanke war überragend, genau zwischen die Innenverteidiger Egestorfs.“ Seinem Nebenmann sprach Petry ebenfalls ein Kompliment aus: „Dome war super. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir eine gewisse Tiefe im Kader haben“, meinte der Routinier.

Das Spiel lieferte also einige positive Erkenntnisse. Ein Rätsel blieb aber ungelöst: Nach dem Abpfiff konnte sich keiner der MTV-Akteure daran erinnern, wann sie zuletzt ein Pokalspiel nach regulärer Zeit gewinnen konnten…