Ende vor dem Spiel in Wilsche: Der Druck liegt klar bei uns

Wilsche. Die Gamsener sind nach null Punkten aus zwei Spielen in der Fußball-Bezirksliga 1 A in der Pflicht, gegen Wilsche-Neubokel zu punkten.

Beide wären in der vergangenen Saison abgestiegen, wenn es denn Absteiger gegeben hätte, doch nun gibt es ein neuerliches Aufeinandertreffen in der Fußball-Bezirksliga. Am dritten Spieltag der Staffel 1 A empfängt am Sonntag der VfR Wilsche-Neubokel von 14.30 Uhr an den MTV Gamsen im Maschstadion.

Die Gastgeber könnten nach vier Punkten aus den ersten beiden Partien ihre Ausgangslage weiter verbessern, den Abstand zur Abstiegszone womöglich schon auf sechs Punkte vergrößern und einen vermeintlich direkten Konkurrenten distanzieren – eine reizvolle Aussicht. „Natürlich haben die Jungs durch den guten Start Selbstvertrauen getankt“, sagt VfR-Coach Bernd Huneke. Insbesondere mit dem Punktgewinn in Hillerse (2:2) war schließlich im Vorfeld nicht zu rechnen gewesen. Aber: „Dieser Punkt wäre nichts wert, wenn wir jetzt gegen Gamsen keinen Zähler mitnehmen würde“, betont der Wilscher Trainer. Insofern hofft er, dass sich rechtzeitig zum Derby noch einige der zuletzt angeschlagenen Spieler zurück melden – zumal es „gegen den MTV in der Vergangenheit immer enge, umkämpfte Spiele waren“, so Huneke. Auch sein Gegenüber Ralf Ende hofft, dass sich die personelle Situation etwas entspannt, schließlich hatten die Gamsener vor Wochenfrist mangels Personals zum Spiel gegen Fallersleben eine Wertung wegen Nichtantritts kassiert. „Das hätten wir uns natürlich anders gewünscht. Nach null Punkten aus zwei Spielen liegt der Druck im Wilsche-Spiel natürlich klar bei uns. Rein auf unsere Situation bezogen, wäre selbst ein Punkt fast schon zu wenig für uns, insofern nehme ich meine Mannschaft da auch in die Pflicht“, meint Ende. Generell werden die nächsten beiden Spiele gegen Wilsche und Ummern „sehr, sehr wichtig für uns“, fügt er hinzu. „Wir werden zwar auch am Sonntag noch personell geschwächt sein, aber das darf dann keine Rolle spielen.“