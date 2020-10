TC Gifhorn: Blickwede erreicht in Brinkum das Achtelfinale

Laurenz Blickwede vom TC Grün-Weiß Gifhorn hat bei den Brinkum Indoor Open das Achtelfinale erreicht. Blickwede ging als Nummer 4 der Setzliste in das mit 250 Euro dotierte Turnier der Kategorie A7 und wurde seinem Favoritenstatus zu Beginn gerecht. Gegen Peer Jetschke (Bremer TC) ließ der Gifhorner nichts anbrennen und gewann mit 6:1 und 6:1.

In der Runde der letzten 16 holte Blickwede zwar mit 6:4 den ersten Satz gegen Maxim Triller vom Barrier TC (Syke), am Ende zog er aber noch nach 4:6 und 6:10 den Kürzeren. Niklas Kosin, ebenfalls vom TC GW Gifhorn, musste sich in der U12 schon in Runde 1 dem späteren Turniersieger Bennet Zündorf vom THK Rissen Hamburg geschlagen geben.