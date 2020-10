5:2! JSG Isenbüttel-Gifhorn schlägt den Spitzenreiter

Die JSG Isenbüttel-Gifhorn hat Lupo Martini Wolfsburg II, dem bisher ungeschlagenen Tabellenführer der A-Jugend-Bezirksliga Nord, die erste Saisonniederlage beigebracht. Die JSG Seershausen/Müden unterlag derweil auswärts beim SV Reislingen/Neuhaus trotz einer ansprechenden ersten Halbzeit mit 0:3.

JSG Isenbüttel-Gifhorn – Lupo Martini Wolfsburg II 5:2 (2:1). Tore: 1:0 Schwarzkopf (15.), 2:0 Eigentor (40.), 2:1 Carboni (41.), 3:1 Langhorst (62.), 4:1 Röwer (67.), 4:2 Calogero Volanti (78.), 5:2 Gökkus (85.).

Mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen reisten die Wolfsburger zur Mannschaft von Trainer Christian Koch. „Lupo war der erwartet schwere Gegner. Die ersten 15 Minuten waren etwas zerfahren, da hatten sie die besseren Chancen. Aber wir hatten endlich auch mal ein wenig Glück und dazu einen super Torwart“, erklärte Koch. Nach einer Viertelstunde waren es dann auch die Gastgeber, die als erstes trafen: Joel Schwarzkopf versenkte zum 1:0 für die JSG.

In Folge eines Luftzweikampfes musste jedoch Isenbüttels Kapitän Deniz Kuba Meral kurz vor der Pause stark am Kopf blutend ausgewechselt werden – später im Krankenhaus wurde die Wunde mit sechs Stichen genäht. Seine Mitspieler verkrafteten den Schock ergebnistechnisch gut, denn nur wenig später zog der für Meral eingewechselte Victor Paroni ab – und abgefälscht landete der Ball im Netz. Trotzdem sei in der Folge der Verletzung des Kapitäns aber die Ordnung ein wenig verloren gegangen, wie Koch gestand. Der schnelle Anschlusstreffer durch Manuel Carboni belegt dies nur zu gut.

In Hälfte 2 „ist Lupo angerannt. Wir standen aber super und haben dabei richtig schönen Fußball gespielt“, so Koch. Der Lohn dafür waren die Tore von Jannis Langhorst (62.) und Marlon Röwer (67.). Gefährdet war der Sieg der JSG nach der 4:1-Führung nicht mehr, nach jeweils einem Treffer auf beiden Seiten stand am Ende ein 5:2 für die Koch-Elf. „Die Jungs haben unsere Vorgaben super umgesetzt.“

SV Reislingen-Neuhaus – JSG Seershausen/Müden 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Weinert (47.), 2:0 Schmidt (63.), 3:0 Briam (88.).

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit gut präsentiert“, befand JSG-Coach Martin Melzel. Speziell das Verschieben und die Defensivleistung sei gut gewesen, so Melzel. „Leider mussten wir mit einem recht dünnen Kader anreisen und konnten die enorme Laufleistung in der zweiten Halbzeit nicht bestätigen. Reislingen hat so den verdienten Sieg eingefahren.“