Gifhorn. Vor der Winterpause steht noch das Heimspiel gegen Brechtorf II an – und defensiv drückt bei den Gifhornern momentan der Schuh.

Kampfansage von Welat an die Konkurrenz

Lediglich 3:3 gegen den TuS Neudorf-Platendorf II, die 2:7-Klatsche gegen Spitzenreiter SV Dannenbüttel, oder das verrückte 5:4 im vergangenen Spiel beim SV Wagenhoff: Der SV Welat Gifhorn lieferte in der 1. Fußball-Kreisklasse C teils kuriose Ergebnisse, belegt vor dem letzten Hinrundenspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den TSV Brechtorf II aber trotzdem Platz 2 – mit zwei Zählern Rückstand, allerdings auch einem Spiel mehr auf dem Konto als der Tabellenführer.

Den würde Vizemeister Welat im Verlauf der Spielzeit gerne noch abfangen. „Wie in der letzten Saison wollen wir an die Spitze kommen“, betont Trainer Zafer Dadak. Dafür darf sich sein Team Ausrutscher wie gegen Platendorf II oder Dannenbüttel, „als wir uns fünf Gegentore selbst reingeschossen haben“, künftig aber nicht mehr erlauben. „Trotzdem Hut ab vor Dannenbüttel, sie haben eine tolle Mannschaft.“ Als Grund für die jüngste Gegentorflut führt der SV-Coach an, dass er oft auf Defensivspieler wie Javadi Ahmadi oder Justus Wolschner verzichten musste. Auf zwei weitere Abwehrakteure verzichtet er momentan freiwillig, Khalil Muhammed und Diyar Karakas sind noch bis Februar suspendiert; Muhammed wegen seines Platzverweises nach Unsportlichkeit beim 2:7 gegen Dannenbüttel, Karakas wegen einer Undiszipliniertheit in eben jener Partie. „Solche Dinge will ich nicht sehen, die Jungs sollen auf dem Platz Respekt zeigen und haben jetzt Zeit, aus ihren Fehlern zu lernen“, betont Dadak. Zum Rückrundenstart (18. April gegen die SV Gifhorn II) werden die beiden also wieder dabei sein. Dadak kündigt bereits jetzt an, „dass sich die anderen Teams dann warm anziehen können“. Zuvor muss aber erstmal die Hürde Brechtorf II überwunden werden.

