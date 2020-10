Der Tabellenerste empfängt den Dritten: Die Partie TSV Hillerse gegen SV Barnstorf wäre das Topspiel der Fußball-Bezirksliga 1 A an diesem Wochenende gewesen. Aber: Das Spiel wurde am späten Donnerstagabend abgesetzt.

Da nämlich informierte der SV Barnstorf die Hillerser sowie den Staffelleiter darüber, dass es im Team des Aufsteigers einen Corona-Verdachtsfall gebe. „Auch die Behörden sind informiert“, erklärte SVB-Coach Vincenzo Gaetani auf Anfrage. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen gelte äußerste Vorsicht.

Während den Barnstorfern nun eine 14-tägige Quarantäne und damit auch eine Absetzung des folgenden Spiels gegen den MTV Gamsen (1. November) droht, könnten die Hillerser an diesem Sonntag Platz 1 vorerst an den VfB Fallersleben (gegen Mörse), den VfR Wilsche-Neubokel (in Hehlingen) oder den TuS Neudorf-Platendorf (in Rethen) verlieren.