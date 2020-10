Deutliche Niederlagen für die B-Jugend-Fußballer aus dem Kreis Gifhorn in den Bezirksligen: Die JSG Südkreis verlor gegen den JFV Braunschweig, der MTV Gifhorn unterlag dem Tabellenführer.

Bezirksliga Mitte: JSG Südkreis – 1. JFV Braunschweig 2:6 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Buschenlange (20., 26.), 1:2 Pietsch (32.), 1:3, 1:4 n. gem. (42., 50.), 2:4 Schneider (61.), 2:5 n. gem. (65.), 2:6 Halke (68.).

„Wir sind ganz schlecht reingekommen“, monierte JSG-Trainer Simon Ellmerich. Erst beim Stand von 0:2 sei es der JSG gelungen, „Druck aufzubauen“, so Ellmerich. Maverick Pietsch verkürzte auf 1:2, zwei schnelle Gegentreffer nach der Pause ließen die Hoffnung auf einen JSG-Punktgewinn aber im Keim ersticken. „Der JFV hat in den richtigen Momenten die Tore geschossen“, analysierte Ellmerich.

Bezirksliga Nord: VfB Fallersleben II – MTV Gifhorn II 7:2 (4:0). Tore: 1:0 Diekmann (18.), 2:0 Bassek (24.), 3:0 Kübler (33.), 4:0 Binder (40.), 5:0 Borrmann (50.), 5:1 Dittberner (53.), 5:2 n. gem. (64.), 6:2 Schlienz (65.), 7:2 Wolke (71.).

Der MTV lag beim Tabellenführer schon zur Halbzeitpause mit 0:4 in Rückstand. Auch zwei Tore der Gäste in Durchgang 2 brachten nur bedingt Ergebniskosmetik, weil der VfB noch doppelt nachlegte. Schon am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es für die Gifhorner im Bezirkspokal gegen die FT Braunschweig II weiter.