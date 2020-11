Höhepunkt auf dem Moorhof wird abgesagt

Das WBO-Turnier, das traditionell im Herbst auf der Anlage des Reit- und Ausbildungsstalls Braunisch stattfindet, fiel in diesem Jahr bereits Corona-bedingt aus. Und nun ist auch klar: Das Neujahrsspringen beim RV Moorhof, zweifelsohne der erste Reitsport-Höhepunkt eines jeden Jahres, wird abgesagt. Das bestätige Lokalmatador Markus Braunisch jedenfalls auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der „ganz normale“ Betrieb auf dem Moorhof läuft indes weiter – unter Einhaltung der entsprechenden Corona-Vorschriften sowie der nötigen Hygienemaßnahmen. Und in der dunklen Jahreszeit möchte Markus Braunisch als „Hausherr“ dafür sorgen, dass die Reiterinnen und Reiter auf dem Weg zu ihrem Pferd auf andere Gedanken kommen. „Wir werden den Hof in der Vorweihnachtszeit trotz Corona dekorieren wie zur Weihnachtszeit“, sagt Braunisch und schiebt nach: „Ich möchte, dass unsere Sportler hier mal abschalten können und sich wie in einer anderen Welt fühlen dürfen.“ Der Moorhof werde dann zu einer Art „Winter Wonderland“… jne