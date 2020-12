Eckhard Vofrei ist ein ehemaliger Fußballtrainer – und in Gifhorn bestens bekannt. Mit dem MTV Isenbüttel und SV Calberlah coachte der gebürtige Braunschweiger gleich zwei Landesligisten aus dem Landkreis. Zudem darf der heute 64-Jährige auf eine bewegte Karriere als Torwart zurückblicken.

In der 1. Liga mit weißer Weste

Zwischen 1975 und 1978 spielte der 1,87 Meter große Keeper für Eintracht Braunschweig II in der Amateuroberliga. Und obwohl es für Vofrei eigentlich nie ein Thema gewesen sei, einmal für die erste Mannschaft der Blau-Gelben in der Bundesliga aufzulaufen, sollte es in der Saison 1975/76 so kommen. Vofrei war damals hinter Bernd Franke und Uwe Hain der dritte Mann bei den Löwen. „Bernd Franke hat sich bei einem Spiel auf Schalke verletzt. Nach dem Heimspiel gegen Offenbach haben wir dann bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Das war damals noch ein Topspiel“, erinnert sich der spätere Coach. Als sich auch Hain nach einem Zweikampf mit Borussia-Stürmer Jupp Heynckes kurz vor der Pause verletzte, war die Zeit des dritten Torhüters gekommen. Vofrei hielt seinen Kasten beim 0:0 sauber. „Ich bin einer der wenigen Torhüter, die in der Bundesliga kein einziges Gegentor bekommen haben“, sagt der sympathische Braunschweiger – und muss dabei lachen.

1978 wechselte er nach Kassel und stieg mit dem KSV Hessen in die 2. Liga auf. „Aus persönlichen Gründen wollte ich aber wieder in die Heimat zurück“, erzählt Vofrei. Über den SV Arminia Hannover landete er schließlich wieder in der Amateurmannschaft der Braunschweiger Eintracht. „Mit 27 habe ich bei der Berufsfeuerwehr in Braunschweig angefangen und – fußballverrückt wie ich war – einen Trainerschein gemacht“, schildert Vofrei den Beginn seines Trainerdaseins Anfang der 1980er Jahre.

Es folgten Stationen bei den Bundesliga-Fußballerinnen des VfR Eintracht Wolfsburg, der Regionalliga-B-Jugend von Eintracht Braunschweig und dem Niedersachsenligist FT Braunschweig, ehe der ehemalige Schlussmann 2003 in Isenbüttel landete. Als erfolgreich bezeichnet der A-Lizenz-Inhaber seine Zeit beim MTV, denn nachdem die Hehlenrieder zuvor im unteren Drittel mitgespielt hatten, führte der neue Trainer sie auf Platz 7, 6, und dann sogar auf Rang 5 (2005/06) – bis heute die beste Landesliga-Platzierung der Isenbütteler Historie.

„Guter und kommunikativer Trainer“

Lob für seinen ehemaligen Coach kommt von Michael Theuerkauf, damals Mittelfeldakteur beim MTV und heute Co-Trainer beim Kreisligisten SV Meinersen: „Ecki war ein sehr guter Trainer, der sehr kommunikativ war, einen guten Draht zu den jungen Spielern wie damals mir hatte, viel gecoacht und uns auch taktisch weitergebracht hat.“ Als weiteren Erfolgsgrund nennt Theuerkauf die gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern im Kader: „Der Kader damals war schon klasse – auch menschlich: Tim Blaschke als Abwehrchef, Markus Metz als Ballmagnet im Mittelfeld, Stürmer Dennis Stöbermann war eine Tormaschine, außerdem hat Rouven Lütke jeden von uns gefühlt fünf Prozent besser gemacht – ein überragender Fußballer.“

Rouven Lütke, genau, denn Vo-frei war es zu Beginn seiner Amtszeit gelungen, den heutigen Isenbütteler Coach von einem Engagement beim MTV zu überzeugen. „Ich kannte Rouven aus vielen Spielen, hatte gehört, dass er ein bisschen kürzertreten, jedoch weiter leistungsbezogen Fußball spielen wollte, und war dann sofort an ihm dran“, verrät der 64-Jährige.

Vofrei war es auch, der dem Isenbütteler zum Sprung ins Trainergeschäft verhalf: „Rouven und ich lagen auf einer Wellenlänge, haben uns viel unterhalten. Ich war damals Stützpunkttrainer in Braunschweig und habe ihn ein bisschen vermittelt“ – Lütke wurde daraufhin Stützpunktcoach in Gifhorn und führte den MTV in der Saison 2018/19 zurück in die Landesliga.

Aus der stiegen die Isenbütteler in Vofreis vierter Spielzeit (2006/07) ab, die Wege zwischen dem MTV und dem Übungsleiter hatten sich jedoch schon im Dezember getrennt. „Im letzten Jahr hat es nicht mehr so gut funktioniert“, räumt Vofrei ein, „vielleicht gab es zwischen mir und der Mannschaft auch eine gewisse Abnutzung.“

Im Anschluss an seine Zeit in Isenbüttel trainierte der ehemalige Eintracht-Torwart die A-Jugend des BSC Acosta und stieg mit ihr in die Niedersachsenliga auf. Danach wurde Vofrei Coach der Herren des BSC und führte das gerade in die Bezirksliga abgestiegene Team zurück in die Landesliga.

In derselben Spielklasse war der Ex-Keeper in der Saison 2012/2013 auch für den SV Calberlah verantwortlich. Und auch, wenn der 64-Jährige mit den Grün-Weißen den Klassenerhalt schaffte, endete seine Zeit am Barnbruch schon nach einem Jahr wieder. Der Grund ist tragisch: Seine geliebte Ehefrau Tanja, die ihn so oft es ging bei den Spielen begleitete, hatte den Kampf gegen den Krebs verloren. Daraufhin habe ihn die Lust verlassen, gibt der damalige SVC-Coach zu.

Heute ist Vofrei, der als 60-Jähriger bei der Feuerwehr pensioniert wurde, im Fußball nicht mehr aktiv. „Ich gucke immer mal wieder, wie es so läuft. Isenbüttel, Acosta und Calberlah sind meine drei Vereine, wenn man so will“, schildert Vofrei – der in mehr als 30 Jahren Tätigkeit an der Seitenlinie zu einer echten Trainerlegende der Region wurde.