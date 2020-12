„Ehrenamt überrascht“: Vier Vereine sagen unerwartet Danke

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen – es ist wieder an der Zeit, Danke zu sagen. Und am schönsten ist es, wenn man gerade nicht damit rechnet. Die Aktion „Ehrenamt überrascht“ des Landessportbundes Niedersachsen und der Sportregion Ost-Niedersachsen läuft auf Hochtouren – hier geht es um die Anerkennung freiwilligen Engagements in den Sportvereinen.

TuS Neudorf-Platendorf: Schnell umgeplant hatten dabei die Verantwortlichen aus dem Vorstand des TuS-Neudorf-Platendorf, die ihre langjährige Engagierte bei einer Übungsstunde mit den Turnkindern überraschen wollten. Die aktuelle Trainingspause durch den Teil-Lockdown bescherte Ina Hermann nun einen Überraschungsbesuch am Sonntagmorgen im Kreis ihrer Familie. Mit Konfettiregen, Sonnenschein, Banner und Präsenten wurde sie vor der Haustür erwartet. Bereits seit 17 Jahren engagiert sich Ina Hermann aktiv auf verschiedene Weise im Kinder- und Jugendsport des Vereins. „Ina ist einfach ein Mensch mit einem großen Herz und einem Lächeln im Gesicht. Sie ist immer mittendrin“, verrät Heike Müller, Spartenleiterin des Kinder- und Jugendbereichs im TuS. TSV Hillerse: Statt auf dem Fußballplatz überraschte der TSV seinen Trainer Klaus Becker zu Hause im Garten. Seit bereits mehr als zehn Jahren ist Becker Trainer der „Alten Herren“ (Ü32) und engagiert sich auch bei den Ü40- und Ü50-Herrenmannschaften. Unter seiner Leitung haben die Hillerser viele Kreismeisterschaften gewonnen. Für seinen unermüdlichen Einsatz habe er die Ehrung mehr als verdient, ist sich die Fußballsparte der Schwarz-Weißen einig und hofft auf weitere lange Zusammenarbeit. TSV Flettmar: Der Spielausfall an einem Sonntag bescherte Lisa Jäger einen freien Tag. Sonst hätte sie – wie bei jedem Heimspiel der TSV-Fußballer – fleißig im Getränkewagen gestanden. Stattdessen bekam sie aber unerwarteten Vereinsbesuch: Flettmars Vorstand überraschte Lisa Jäger, um sich für ihren persönlichen Einsatz und die Kraft zu bedanken, mit der sie sich im Verein engagiert. Mit der nötigen Ruhe und flotten Sprüchen sorgt sie im Getränkewagen auf dem Sportplatz dafür, dass alle ihre Wunschgetränke erhalten und Spaß haben. SV Volkse-Dalldorf: Schwarz-gelbes Blut ist beim „SV-Vize“ Arnt Hartig zu finden, der den nächsten Überraschungsmoment im Landkreis Gifhorn erleben sollte. Eine Vertretung seiner Vorstandskollegen stattete ihm einen Überraschungsbesuch ab und dankte ihm für seinen ständigen Einsatz und die unzähligen Stunden für den Verein. Seit mehr als zehn Jahren ist er zweiter Vorsitzender des Vereins, treibt Projekte wie den Sportheimbau voran und beregnet auch selbst mal im Anzug mit Krawatte den Sportplatz. Hinweis: Noch sind freie Plätze in der Aktion verfügbar! Noch können die Sportvereine ihre Vorschläge bei der Sportregion Ost-Niedersachsen einreichen. Ansprechpartner sind Birte Kallweit und Martin Roth, Telefon (05371) 6364004 oder 6367490. Oder per E-Mail an:

ueberraschung@sportregion-on.de