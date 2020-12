Landkreis kündigt Kontrollen in Altenheimen auch Weihnachten an

Landrat Andreas Ebel reagiert mit einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung auf die steigenden Corona-Zahlen im Landkreis Gifhorn. Am Montag lag der Landkreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 215,3 landesweit auf einem Spitzenplatz. In keiner anderen Kommune in Niedersachsen gab es mehr Infizierte im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Landrat kritisiert lockeren Umgang mit Abstands- und Hygieneregeln

„Die Gründe für die stark gestiegenen Fallzahlen sind vielfältig. Unter anderem stecken sich vor allem in Großfamilien zunehmend mehr Mitglieder einer Familie untereinander an“, erläuterte Ebel. Allgemein stelle der Landkreis fest, dass ein Teil der Bürger die Hygiene,- Abstands,- und Kontaktregelungen weniger ernst nehmen. Außerdem falle auf, dass Ansteckungen oft auch in Aufenthaltsräumen von Arbeitsstätten stattfinden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen noch konsequenter darauf achten, im Umgang mit den Mitarbeitern sowie Kollegen ständig eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sobald sie zusammen arbeiten oder Pause machen.

Ganz besonders wichtig ist die Einhaltung der AHA-Regeln in den Gesundheitseinrichtungen. Die Heimaufsicht des Landkreises Gifhorn wird auch während der Feiertage in den Alten- und Pflegeheimen überprüfen, wie dort die Hygienekonzepte und Besuchsregelungen umgesetzt werden. Hierbei gilt es, verstärkt in den Besucherräumen zu kontrollieren, dass Abstands- und Hygienevorschriften von Personal, Bewohnern und Besuchern korrekt eingehalten werden.

„Jetzt kommt es auf jeden Einzelnen an. Wir erhalten immer wieder Nachfragen, wie die geltenden Regeln der Corona-Verordnung möglichst großzügig ausgelegt werden könnten. Stattdessen sollten sich alle Bürger über das Gegenteil Gedanken machen. Es ist jetzt ganz wichtig, dass jeder Einzelne seine persönlichen Kontakte drastisch einschränkt und sich nicht täglich mit anderen Personen trifft“, appelliert der Landrat.

Ebel nennt auch Beispiele dafür an, warum im Landkreis Gifhorn die Zahl der Neuinfektionen derzeit so stark steigt. Die Kontaktnachverfolgung habe mehrfach ergeben, dass sich Infektionen vor allem über private Familienfeiern über alle Altersgruppen hinweg und im gesamten Kreisgebiet verbreiten. Grund dafür ist, dass gerade Personen, die zur Risikogruppe zählen, über den Tag verteilt mehrfach Besuch von Kleingruppen erhalten. So beachten die Personen zwar offiziell pro Besuch die aktuell gültige Regel von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Jedoch ist es nicht im Sinne der Corona-Verordnung, dass mehrfach am Tag der Kreis der Besucher wechselt.

Im Gegenteil sollte jeder Einzelne versuchen, sich nur mit einem immer gleichbleibenden Personenkreis zutreffen und dabei alle AHA-Regeln beachten. Dabei ist es gerade in der kalten Jahreszeit sehr wichtig, in geschlossenen Räumen regelmäßig zu lüften. Zudem sollte jeder auch bei privaten Besuchen darüber nachdenken, vor allem im Kontakt mit älteren Menschen, während des Besuchs eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Das gelte auch für die Feiertage. Ziel der aktuellen Corona-Verordnung sei es eindeutig nicht, die Feiertage mit allen Freunden und Familienmitgliedern zu verbringen, indem der Kreis der Personen mehrfach am Tag oder während der Feiertage wechselt. Mit jeder zusätzlichen Person, die man trifft, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren und anschließend andere Personen, auch unwissentlich, anzustecken.

„Deswegen meine ernsthafte Bitte: Feiern Sie Weihnachten und Silvester nur im allerengsten Familien- oder Freundeskreis. Nur so können wir langfristig wieder die Zahl der Infektionen senken“, mahnt Ebel.

Wegen reduzierter Testkapazitäten weniger Fall-Zahlen zu erwarten

Der Landkreis Gifhorn rechne über die Feiertage mit sinkenden Fallzahlen. Das hängt damit zusammen, dass die Labore, in denen die Abstriche des Gesundheitsamtes Gifhorn ausgewertet werden, geringere Testkapazitäten während der Feiertage angekündigt haben. Außerdem werden in Arztpraxen während der Feiertage keine Corona-Tests durchgeführt, sodass die Anzahl positiver Testergebnisse niedriger ausfallen könnte. Sollte es so kommen,dürfen die Fallzahlen während und nach den Feiertagen nicht falsch gedeutet werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass es gerade während der Feiertage innerhalb der Familien zu Ansteckungen kommen kann.

