Hankensbütteler vertreten Gifhorn bei Jungschiedsrichter-Turnier

Traditionell findet zu Beginn des Jahres das niedersächsische Fußball-Jungschiedsrichter-Turnier statt. „Leider ist auch diese Veranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen“, bedauert Dennis Laeseke, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses des NFV-Kreises Gifhorn. Geplant war das Turnier für den 8. und 9. Januar im NFV-Kreis Rotenburg.

In vielen Fußballkreisen nimmt zur Zeit der E-Football eine Art Ersatz für den regulären Spielbetrieb ein. Diesen Umstand griff der Schiedsrichterausschuss des NFV-Kreises Braunschweig auf und organisierte für das letzte Januar-Wochenende ein Jungschiedsrichter-Turnier im E-Football. Jeder Kreis des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) hat die Möglichkeit, für den 29. und 30. Januar ein Team aus maximal zwei Konsolenspielern vom heimischen Wohnzimmer aus virtuell zum Turnier zu entsenden.

Der Schiedsrichterausschuss des NFV-Kreises Gifhorn entschied sich dazu, allen Jungschiedsrichtern die Chance auf die Teilnahme zu ermöglichen. So meldeten immerhin drei Zweier-Teams ihr Interesse an. Die Herausforderung, kurzfristig ein Ausscheidungsturnier auf die Beine zu stellen, konnte mit der fachkompetenten Hilfe des Schiedsrichters Kevin Buchwald realisiert werden, der selbst in der E-Football-Kreisliga für den VfL Knesebeck aktiv ist und jüngst ein eigenes E-Football-Turnier organisiert hatte.

Agirman und Chefu entscheiden den Kreis-Vergleich für sich

Am vergangenen Sonntag trafen sich die drei Mannschaften virtuell zum sportlichen Vergleich. Dabei gab es sogar ein vereinsübergreifendes Team. Elias Bammel (SV Teschendorf-Schneflingen) tat sich mit Alec Gratschow vom VfL Wahrenholz zusammen. Daneben versuchten sich Phil Schwaner und Noah Bausmann (beide VfL Rötgesbüttel) durchzusetzen. Beide Teams mussten sich jedoch den Jungschiedsrichtern des HSV Hankensbüttel, Peywan Agirman und Rufus Chefu, geschlagen geben.

„Das relativ spontane Ausscheidungsturnier zeigt einmal mehr, wie transparent und basisdemokratisch wir im Kreis Gifhorn arbeiten“, betont Dennis Laeseke. „Es freut mich, dass jeder Jungschiri so die Möglichkeit der Teilnahme hatte und wir unsere Qualifikanten sportlich ermitteln konnten. Gerade auch das vereinsübergreifende Team macht deutlich, dass unser Hobby zusammenführt und Freundschaften entstehen lässt.“

Veranstaltung wird auf YouTube übertragen

Der NFV-Kreis Gifhorn wird nun die beiden siegreichen Unparteiischen, die an der letzten Schiedsrichterausbildung im September 2020 teilgenommen haben und gemeinsam für die C-Junioren der JSG Isenhagen im Einsatz sind, für das Verbandsturnier in der kommenden Woche melden. Der Teammanager Korbinian Becker wird sie dabei unterstützen.

Für Freitagabend, 29. Januar, ist eine digitale Auftaktveranstaltung geplant, bevor die Gruppenphase des Turniers ausgespielt wird. Am Samstag folgt dann die K.-o.-Runde. Das Jungschiedsrichter-Turnier wird auf YouTube gestreamt, sodass alle Interessierten mitfiebern können.

